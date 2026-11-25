La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha presentado alegaciones al proyecto de decreto que regulará el acceso a los cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia. La organización advierte de que la redacción propuesta puede dificultar e incluso impedir la aplicación efectiva de la reserva de hasta un 20 por ciento de las plazas para militares profesionales con más de cinco años de servicio.

El principal problema señalado por ATME es que las plazas reservadas para militares quedarían excluidas de los procesos selectivos unificados que pretende impulsar la región. Esto obligaría a los ayuntamientos que quieran aplicar esta reserva a organizar convocatorias específicas para cubrir esas vacantes, mientras que el resto de plazas podrían incorporarse a los procedimientos conjuntos.

La organización advierte de que esta exigencia supondría más trabajo burocrático, mayores costes y dificultades de gestión para los municipios, especialmente para los de menor tamaño. Muchos ayuntamientos podrían acabar renunciando a reservar plazas para militares al tener que poner en marcha procedimientos selectivos independientes. De esta forma, una medida destinada a favorecer la incorporación de antiguos militares a las policías locales perdería buena parte de su eficacia.

ATME también cuestiona el sistema previsto para calcular el porcentaje de reserva. Si se aplica individualmente sobre las vacantes ofertadas por cada municipio, aquellos ayuntamientos que convoquen una o dos plazas podrían no llegar a reservar ninguna para militares. La asociación considera que este criterio perjudica especialmente a las localidades con plantillas pequeñas y reduce las posibilidades reales de acceso a los militares.

Para evitarlo, la asociación reclama que el porcentaje de reserva se calcule sobre el conjunto de las plazas incluidas en cada convocatoria unificada. De esta manera, las vacantes reservadas podrían integrarse en un único proceso selectivo autonómico, sin obligar a cada ayuntamiento a organizar pruebas independientes. ATME considera que esta fórmula permitiría mantener las garantías del procedimiento y facilitaría que los municipios aplicasen efectivamente la reserva establecida.

La polémica afecta especialmente a los militares profesionales de tropa y marinería, muchos de ellos sujetos a compromisos de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. Para estos efectivos, el acceso a las policías locales constituye una posible salida profesional cuando finaliza su vinculación militar. La asociación advierte de que las dificultades administrativas pueden reducir sus oportunidades de incorporación al empleo público y complicar su transición a la vida civil.

La reserva de hasta el 20 por ciento de las plazas para militares con más de cinco años de servicio pretende facilitar el aprovechamiento de la experiencia y la formación adquiridas durante su trayectoria en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ATME considera que el proyecto murciano introduce condiciones que pueden convertir este derecho en una posibilidad meramente teórica. Por ello, reclama modificar el decreto antes de su aprobación definitiva.

Con sus alegaciones, la asociación busca que las plazas reservadas puedan incluirse en los procesos selectivos unificados y que el porcentaje se calcule sobre el total de vacantes convocadas conjuntamente. ATME pretende evitar que las diferencias de tamaño y capacidad administrativa entre ayuntamientos terminen condicionando el acceso de los militares a la Policía Local.