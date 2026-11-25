La campaña electoral ha traído una gratificante sorpresa para miles de militares –aunque no para todos– de la escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. Se trata de la escala más básica, la que forma parte de la base de la pirámide militar y que representa el porcentaje más importante de los efectivos en servicio. En la nómina que acaban de cobrar durante esta misma semana se han encontrado con un incentivo extra de 145 euros.

El ingreso ha aparecido reflejado en las nóminas de los militares en el epígrafe destinado al complemento de dedicación especial o incentivo al rendimiento. Una sorpresa de la que el Ministerio de Defensa ni había avisado ni había realizado ningún tipo de comunicación previa informando de los criterios objetivos que había motivado esa gratificación extraordinaria ni quiénes la iban a cobrar.

El incentivo ha causado una relativa sorpresa, pues no es menos cierto de que en las últimas semanas se había disparado los rumores sobre la posibilidad de que el departamento que dirige Margarita Robles hiciera efectivos algún pago de este tipo. El origen del rumor estaba en un debate electoral organizado por algunas asociaciones profesionales de militares con representantes de PP, PSOE y Vox.

Durante el mismo, el socialista José Antonio Rodríguez Salas planteó la posibilidad de que los militares recibieran algún tipo de sorpresa en las retribuciones de los militares. Pocos días después, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) difundió un vídeo en el que su presidente especulaba con la posibilidad de que los militares recibieran un suplemento cercano a los 400 euros antes de final de año.

No obstante, el abono de estos 145 euros no ha llegado para todos los militares, quedando algunos de ellos excluidos sin ningún tipo de explicación administrativa. Entre los principales perjudicados destacan numerosos militares que se encuentran desplegados en operaciones internacionales en el exterior, que han visto como las nóminas cobradas esta semana carecían del citado incentivo.

Ante las consultas recibidas en las últimas horas, la asociación Militares con Futuro ha dicho públicamente este miércoles que ofrecerá respaldo técnico y asesoramiento directo para ayudar a cobrar el incentivo a todos aquellos militares que no lo hayan percibido y se vean obligados a reclamarlo formalmente al Ministerio de Defensa.