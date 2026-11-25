El Ejército de Estados Unidos ha detonado de forma controlada más de cuatro toneladas de un compuesto explosivo degradado ante el riesgo de que estallara sin control. El compuesto, azida de plomo, estaba almacenado en 68 barriles en la planta de munición de Iowa y, según los expertos, había comenzado a cristalizarse, lo que elevaría las posibilidades de explosión de un compuesto altamente volátil ante un golpe o las bajas temperaturas.

"La inacción ya no es una opción", declaró el general de división Eric Shirley el pasado martes cuando dio los detalles de la operación. Los explosivos han sido detonados a las 9:00, hora local, "por expertos militares en desactivación de explosivos pertenecientes al 71.º Grupo de Municiones" con el objetivo de eliminar "el peligro de forma permanente".

The Army's controlled detonation at the Iowa Army Ammunition Plant went off this morning. This is the smoke from a field near Middletown. The wind is out of the northeast, so the air heads southwest. The Army's own map takes it across Lee County and into northeast Missouri, and… pic.twitter.com/NNaTx4NI5U — Ryan Hall, Y'all (@ryanhallyall) November 25, 2026

"Existe un consenso entre los expertos de todo el país en que una detonación controlada y mitigada de la azida de plomo, aquí en la Planta de Municiones del Ejército en Iowa, es preferible, con diferencia, a una detonación espontánea e incontrolada de dicha sustancia", defendió el comandante Shirley ante el temor a la nube tóxica que generaría la detonación. Shirley insistió en que "sería irresponsable" no detonar el material. Para el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Robert Cekada, sólo era "cuestión de tiempo antes de que se produjera una detonación incontrolada".

La detonación, que ya había sido impulsada por la Administración Trump y paralizada por un tribunal, ha afectado a la localidad de Middletown, de sólo 400 habitantes y que limita con la planta, ubicada en una zona rural del condado de Des Moines. Los vecinos dentro de un área de ocho kilómetros desde el suroeste de la planta han sido evacuados con el fin de evitar posibles riesgos.

A los vecinos fuera del área evacuada se les instó a "cerrar todas las puertas y ventanas exteriores, ajustar los sistemas de calefacción y aire acondicionado para que funcionen en modo de recirculación interna, apagar los extractores de aire y considerar el reemplazo de los filtros de sus sistemas de climatización". Cuando la zona se declare segura, deberán "limpiar con paños húmedos las superficies exteriores de contacto frecuente como patios, terrazas, alféizares de ventanas y juegos infantiles al aire libre para capturar y eliminar de forma segura cualquier residuo de polvo acumulado".

Búnkeres y bloques de espuma

El Ejército instaló en los días previos "búnkeres de hormigón y barricadas de dos pisos de altura con bloques rellenos de tierra" entre otras estructuras "para absorber la fuerza de la explosión y atrapar los escombros". También dispuso "bloques de espuma acuosa, dos paredes formadas por cuatro tanques de agua de 16.000 galones (60.570 litros) y bloques de gel junto a los búnkeres" para "absorber la energía térmica y reducir las emisiones de partículas en suspensión directamente en el origen de la explosión".

"Por otro lado, equipos industriales de nebulización de gran capacidad y sistemas de rociado de agua saturarán el terreno y el aire circundante antes y durante la detonación; de este modo, las partículas que se liberen quedarán atrapadas por el agua y se depositarán de nuevo sobre el suelo, dentro del perímetro de la instalación segura", señalaron las autoridades.

U.S. Army personnel are on site in Middletown, Iowa, and have worked around the clock to mitigate the impacts of the planned controlled detonation later this morning. This includes a water wall filled with more than 100,000 gallons of water, earth berms, sand filled blocks,… pic.twitter.com/eQa3erwlXj — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026

La nube de la explosión



En un comunicado, el Ejército ha señalado que la nube de la explosión estará compuesta en su mayoría "por sustancias inocuas y no tóxicas, tales como nitrógeno gaseoso, arena, tierra limpia y vapor de agua". "Una pequeña fracción de la nube contendrá polvo fino de óxido de plomo, proveniente de los materiales originales".

La explosión viene precedida de protestas de políticos y organizaciones locales, que fueron rebatidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS): "Si bien el plomo representa una amenaza real para la salud pública, la desinformación constituye un peligro igual de grave".

La Agencia de Protección Medioambiental tomará muestras del aire, agua y tierra tras la detonación para medir los niveles de plomo y otras sustancias tóxicas y determinar lo más pronto posible cuándo podrán regresar los vecinos del área evacuada.