La seguridad de las comunicaciones es esencial tanto para el Gobierno como para las Fuerzas Armadas españolas. Uno de los pivotes de esa seguridad son los dos satélites de comunicaciones que España tiene en órbita y que están en proceso de sustitución en los últimos años. El año pasado se lanzaron dos satélites nuevos, pero sólo uno ha alcanzado la posición que tenía asignada en el espacio y se encuentra ya plenamente operativo.

¿Qué pasó con el otro de los satélites? Fue lanzado con éxito durante el último trimestre del año pasado, pero durante su ascenso a la órbita geoestacionaria sufrió el impacto de una partícula de material suelto de otro satélite que vagaba sin control por el espacio -lo que se denomina como basura espacial- y quedó inservible. Se utilizó el combustible que le quedaba para mandarlo a una órbita cementerio y se sigue utilizando el satélite al que iba a sustituir.

Aun así, el Ministerio de Defensa ha encargado un nuevo satélite, denominado SpainSat NGIII, que va a empezar a construirse de manera casi inmediata con un presupuesto cercano a los 500 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado en las últimas horas el real decreto que regula la concesión directa a Hisdesat de un préstamo de 492,2 millones, sin intereses ni garantías, cuyo desembolso se extenderá entre 2026 y 2030.

La financiación permitirá afrontar todas las fases del proyecto, desde el desarrollo tecnológico y la fabricación del aparato hasta su lanzamiento y puesta en servicio. También cubrirá las adaptaciones necesarias en el segmento terreno, es decir, las instalaciones y sistemas desde los que se gestionan las comunicaciones, además de los seguros asociados al lanzamiento. Se trata, por tanto, de una operación que abarca tanto los equipos espaciales como su infraestructura de apoyo.

La sustitución resulta especialmente relevante por el envejecimiento de los sistemas actuales. El satélite SpainSat al que debe sustituir fue lanzado en 2006 y se aproxima al final de su vida útil, por lo que España necesita asegurar el relevo de sus capacidades de comunicaciones. De hecho, hace un mes se aprobó una partida de 19,2 millones para mantenerlo operativo. El nuevo SpainSat NGIII tendrá una vida operativa de 15 años y mantendrá los servicios imprescindibles.

Estas comunicaciones resultan fundamentales para las operaciones de las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en las misiones internacionales en las que participan. Además, la construcción del satélite movilizará inversiones en el sector espacial nacional, impulsará nuevas capacidades industriales y favorecerá una actividad con un elevado componente de investigación y desarrollo y vocación exportadora.

Pero el Consejo de Ministros no sólo ha aprobado este crédito a interés cero para Hisdesat, sino también una modificación del decreto de 2019 que sirvió para financiar los dos satélites SpainSat NG-I y SpainSat NG-II que fueron lanzados el año pasado. Exactamente, ha aprobado una reorganización del crédito de 808 millones de euros del programa original para adaptarlo a la situación que ha generado el siniestro del segundo satélite.

Este préstamo fue concedido inicialmente por el entonces Ministerio de Industria por un importe de 750 millones de euros, aunque posteriormente se elevó hasta los 808 millones. El programa contaba con un seguro de lanzamiento que garantiza la devolución al Tesoro Público de las cantidades correspondientes en caso de que alguno de los satélites sufriera un fallo. El SpainSat-NG II quedó completamente inutilizado tras el impacto de una partícula espacial.

Ahora, tras el cobro de la indemnización del seguro, el Gobierno ha decidido modificar el calendario de amortización para redistribuir las cantidades pendientes entre 2026 y 2039. La operación no supone un incremento del gasto público ni modifica el importe total que Hisdesat deberá devolver, que seguirá siendo de 808 millones de euros. Se trata exclusivamente de adaptar los plazos de devolución a las nuevas circunstancias del programa.