La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha reducido en al menos 13 aeronaves su despliegue de aviones cisterna en Europa y Oriente Medio durante los últimos días. En concreto, 17 KC-135 y KC-46 han salido o están saliendo de estas regiones con destino a Estados Unidos, mientras que solo cuatro aeronaves han llegado para sustituirlas.

El movimiento afecta a una de las capacidades fundamentales de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona: los aviones cisterna permiten reabastecer en vuelo a cazas y bombarderos y ampliar considerablemente su autonomía.

Según ha informado el UK Defence Journal, el seguimiento realizado por Jon, editor de OSINT del medio británico y fundador de la Military Air Tracking Alliance, muestra que el número de KC-135 y KC-46 desplegados en Europa y en el área de responsabilidad del CENTCOM comenzó a caer de nuevo después de superar las 200 aeronaves.

El 22 de noviembre, Jon señaló que durante las 72 horas anteriores varias aeronaves habían iniciado su regreso a Estados Unidos. "A pesar de todos estos movimientos de salida, solo ha habido un pequeño número de nuevas llegadas para reemplazar", escribió.

Entre los aviones que han abandonado la zona figuran los KC-46A Pegasus con matrículas 15-46070, 21-46092, 21-46093 y 21-46091, además de varios KC-135R y KC-135T Stratotanker. Entre estos últimos se encuentran los 58-0109, 62-3502, 62-3550, 63-8002 y 58-0054.

En sentido contrario, solo se han identificado cuatro llegadas: los KC-135T 59-1467, KC-135R 57-1473, KC-46A 15-46069 y KC-135R 62-3516. Todos ellos habrían sustituido a aeronaves que abandonaron el despliegue. "17 se fueron, solo se enviaron 4 reemplazos, igual, menos 13 aviones cisterna", resumió Jon.

De Oriente Medio a EEUU

El seguimiento de la Military Air Tracking Alliance ha permitido reconstruir las rutas de la mayoría de los aviones que han abandonado el despliegue entre el 19 y el 22 de noviembre.

Los vuelos parten de distintos puntos del golfo Pérsico, el Mediterráneo oriental, Rumanía, Alemania y Reino Unido y cruzan el Atlántico en dirección a bases estadounidenses. Jon ha publicado un mapa con estas rutas para mostrar la magnitud de las salidas registradas durante los últimos días.

El propio responsable de OSINT ha advertido de que las cifras proceden del seguimiento de transpondedores y vuelos registrados en fuentes abiertas y, por tanto, "no representan una orden de batalla oficial de EEUU".

Más de 200 aviones en agosto

El movimiento actual se produce después de que Estados Unidos mantuviera durante meses un importante despliegue de aeronaves en torno a Irán.

En agosto, una evaluación de Jon y de la Military Air Tracking Alliance contabilizó 209 aviones estadounidenses de reabastecimiento aéreo desplegados en la zona de operaciones de Irán. Entre ellos había 33 KC-46A y 152 KC-135R, con 107 aeronaves situadas en la zona más próxima a la principal área de operaciones.

EEUU también ha reducido su presencia en Reino Unido

La retirada de los aviones cisterna se suma a otros movimientos recientes de aeronaves estadounidenses en Europa. A comienzos de octubre, todos los bombarderos estadounidenses desplegados en Fairford regresaron a sus bases. El Comando Europeo explicó entonces que las aeronaves "se están redesplegando a sus bases".

El 10 de noviembre, varios aviones cisterna estadounidenses procedentes de RAF Mildenhall fueron trasladados a bases situadas en Reino Unido, Alemania y España, mientras que tres Osprey fueron desplazados a RAF Lakenheath.

Dos días después, el ministro británico de Preparación para la Defensa e Industria, Luke Pollard, afirmó ante el Parlamento que el movimiento de las aeronaves estadounidenses era una cuestión operativa de Washington y defendió que los aviones "rotan rutinariamente entre diferentes ubicaciones para fines de entrenamiento y operaciones".