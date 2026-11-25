Europa está negociando con el Pentágono la posible transferencia a Ucrania de cazas F-16 operativos pertenecientes a la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos. La petición responde a la necesidad de Kiev de reforzar sus defensas frente al creciente empleo de drones rusos y a los problemas de mantenimiento que mantienen parte de su actual flota fuera de servicio.

El secretario de Estado de Defensa de Países Bajos, Derk Boswijk, confirmó el 22 de noviembre estas conversaciones durante el Foro Internacional de Seguridad de Halifax. La propuesta supondría un cambio relevante respecto a la política seguida hasta ahora por Washington, ya que permitiría transferir directamente a Ucrania aviones F-16 de propiedad estadounidense.

Según ha informado Global Defense News, la iniciativa llega después de que Volodímir Zelenski solicitara el 17 de noviembre otros 40 F-16 para reforzar la capacidad de Ucrania frente a los ataques rusos. Bélgica se ha comprometido a entregar diez aparatos antes de diciembre, por lo que todavía quedarían otros 30 por conseguir.

Europa se queda sin F-16 disponibles

Los países europeos que han retirado el F-16 del servicio ya han destinado buena parte de sus aviones disponibles a Ucrania o a otras funciones. Países Bajos ha entregado 24 cazas a Kiev y transfirió otros 18 al Centro Europeo de Entrenamiento de F-16 de Rumanía.

Noruega, por su parte, retiró su flota en 2022, vendió 32 aviones a Rumanía y prometió otros seis a Ucrania. Dinamarca se comprometió a entregar 19 cazas a Kiev y ha destinado además nuevos fondos a defensa aérea, drones y munición para los F-16.

Otros operadores tampoco parecen dispuestos a desprenderse de sus aparatos. Portugal rechazó el 18 de noviembre transferir sus 28 F-16M, mientras que Grecia ha limitado su contribución al entrenamiento de personal. Polonia y Turquía también mantienen sus respectivas flotas. Ante esta falta de aviones europeos disponibles, Estados Unidos aparece como la principal fuente potencial de nuevos F-16 de segunda mano para Ucrania.

¿Puede EEUU entregar 40 cazas?

La Guardia Nacional Aérea estadounidense contaba con 296 F-16 en septiembre de 2025, frente a los 332 del año anterior. Estos aparatos representan una parte importante de los 826 F-16 que tenía Estados Unidos en aquel momento entre la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Reserva.

Sin embargo, la transferencia de 40 cazas no sería sencilla. Los F-16C/D estadounidenses presentan diferencias respecto a los F-16AM/BM que actualmente opera Ucrania, procedentes principalmente de flotas europeas modernizadas mediante el programa MLU.

Entre las diferencias se encuentran los radares, los motores y distintos sistemas electrónicos. Los F-16 estadounidenses utilizan diferentes configuraciones de los motores General Electric F110 y Pratt & Whitney F100 dependiendo del bloque, lo que obligaría a adaptar parte de la cadena logística y de mantenimiento ucraniana. Además, Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares en mantener y modernizar sus propios F-16 para prolongar su vida operativa hasta la década de 2040.

El Pentágono tiene una cartera de modernización de unos 10.200 millones de dólares, destinada a mejorar sistemas de guerra electrónica, estructuras, radares AESA, comunicaciones y otros elementos de los cazas. Esto limita la cantidad de aviones que Washington puede liberar sin afectar a sus propias necesidades.

Ucrania tiene problemas con su flota actual

La petición de nuevos cazas también está relacionada con los problemas de disponibilidad de los F-16 que ya ha recibido Ucrania. Zelenski reconoció en octubre que casi la mitad de la flota se encontraba sometida a trabajos de mantenimiento en Europa.

Los F-16 ucranianos proceden en su mayoría de aeronaves fabricadas durante la década de 1980 y requieren revisiones periódicas que afectan a sus sistemas estructurales, motores, aviónica, hidráulica y combustible. Los trabajos pueden prolongarse durante meses dependiendo de dónde se realicen.

El mantenimiento ya ha obligado al Pentágono a establecer acuerdos específicos con empresas europeas, mientras Polonia estudia también desarrollar capacidades de mantenimiento para los F-16 y MiG-29 ucranianos.

Por ello, la llegada de F-16C/D estadounidenses no resolvería por sí sola el problema. Ucrania necesitaría también motores, repuestos, equipos de tierra, sistemas de aviónica, infraestructura y personal especializado para mantener operativos los nuevos aparatos.