Las Fuerzas Armadas españolas podrán contar durante el próximo año 2027 con un máximo de 5.100 reservistas voluntarios para nutrir sus plantillas. Así ha quedado establecido en la orden ministerial 47/2006 aprobada en las últimas horas por el Ministerio de Defensa y que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Defensa (BOD), en la que se fija el número máximo que podrán ser activados para prestar servicio en unidades, centros y organismos militares.

El departamento de Margarita Robles establece un cupo de 1.700 plazas para el Ejército de Tierra, 800 plazas a la Armada y 750 al Ejército del Aire y del Espacio. Otros 1.850 efectivos podrán incorporarse a unidades, centros y organismos ajenos a la estructura de los tres ejércitos. La cifra constituye un techo de activaciones autorizado para 2027, no la cifra exacta de plazas que van a activarse.

La orden establece además límites al tiempo que cada reservista podrá permanecer activado durante el ejercicio. Los adscritos al Cuerpo Militar de Sanidad tendrán un máximo acumulado de 165 días para prestar servicio en las unidades, centros y organismos del Ministerio. Para el resto de los reservistas voluntarios, el tope anual será de 150 días, sumando todos los periodos de activación a lo largo del ejercicio.

El cómputo tendrá excepciones relevantes. Los días en los que el reservista esté desplegado en el extranjero en una misión internacional de las Fuerzas Armadas no se contabilizarán dentro del máximo anual. Además, si alcanza ese límite mientras navega o participa en un ejercicio u operación fuera de su base, continuará activado hasta regresar a ella, sin que se apliquen los topes ordinarios de permanencia.

Defensa fija también un preaviso mínimo de cinco días para la incorporación. Ese plazo podrá reducirse cuando el propio reservista haya manifestado expresamente su disposición a aceptar una llamada con menor antelación. La norma encarga a los mandos de personal de los ejércitos, a la Jefatura de Personal de la Armada y a la Dirección General de Personal los procesos individualizados de designación de los reservistas.

Las Subdelegaciones de Defensa colaborarán en la selección y activación de los efectivos. La orden permite, asimismo, que la Subsecretaría de Defensa amplíe los tiempos máximos de activación en casos concretos, cuando existan necesidades excepcionales del servicio y mediante resolución expresa.

Publicación de la orden ministerial 47/2026 en el BOD.

Los reservistas voluntarios son ciudadanos civiles que se incorporan temporalmente a las Fuerzas Armadas para reforzar las capacidades y suplir las carencias de las unidades. Se integran en unidades y participan en instrucción, formación, ejercicios y misiones, incluso en el extranjero. Cuando están activados prestan servicio con los derechos y deberes de su empleo militar y quedan integrados en la cadena de mando.

La orden se refiere exclusivamente a los reservistas voluntarios, no a los reservistas de especial disponibilidad (RED). Los reservistas RED son militares profesionales de Tropa y Marinería que, al cumplir 45 años y acreditar al menos 18 de servicio, solicitan esa condición, vigente hasta los 65. Para ser reservista voluntario hay que concurrir a una convocatoria, superar la selección y la formación militar, y firmar un compromiso temporal.