Los militares españoles desplegados en Letonia han realizado con éxito en las últimas horas las primeras pruebas de disparo de munición flecha APFSDS desde los vehículos de combate de infantería (VCI) Pizarro. Los ejercicios han servido para comprobar la integración de este tipo de proyectil con el sistema de armas del blindado y evaluar su comportamiento durante las prácticas de tiro.

La munición APFSDS, siglas en inglés de Armor-Piercing Fin-Stabilised Discarding-Sabot, es un proyectil perforante de blindaje que utiliza energía cinética para penetrar objetivos acorazados. Su diseño incorpora un sabot desechable que permite adaptar el proyectil al calibre del cañón. Se trata de una munición específicamente concebida para incrementar la capacidad de los vehículos blindados frente a amenazas protegidas.

Las tripulaciones de los Pizarro han realizado diferentes ejercicios de tiro para analizar las características balísticas de la munición y han comprobado la respuesta del sistema de armas. Los militares evaluaron su comportamiento en distintas condiciones de empleo, prestando atención a la precisión y a la correcta integración entre el proyectil y la plataforma. El objetivo era familiarizarse con esta nueva capacidad y mejorar su aprovechamiento operativo.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han explicado que los resultados fueron satisfactorios y se cumplieron los objetivos establecidos. Las dotaciones han conseguido asimilar el comportamiento de la munición y verificar su compatibilidad con el vehículo. La experiencia adquirida va a permitir optimizar su empleo futuro y reforzar el adiestramiento de las unidades acorazadas y mecanizadas españolas desplegadas en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Las Fuerzas Armadas españolas forman parte desde hace más de una década de la misión de Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en Letonia. La operación tiene carácter defensivo y busca reforzar la disuasión frente a posibles amenazas, proteger el territorio aliado y garantizar la defensa colectiva. La agrupación multinacional está liderada por Canadá y cuenta con militares de varios países de la Alianza, entre ellos España.

El contingente español está compuesto por aproximadamente 650 militares. Sus efectivos participan en las actividades de instrucción, vigilancia y preparación para la defensa del flanco este. En cuanto a los medios, tienen carros de combate Leopardo 2E, blindados Pizarro, vehículos oruga acorazados M-113 y morteros pesados. El despliegue tiene también unidades de ingenieros, artillería de campaña y elementos de apoyo logístico.

El dispositivo español cuenta además con una Unidad de Defensa Antiaérea equipada con el sistema NASAMS, desplegada en la base aérea de Lielvārde para contribuir a la protección del espacio aéreo letón. A estas capacidades se suman equipos de controladores de ataque terminal conjunto (JTAC) y aeronaves no tripuladas Raven. El conjunto de estos medios refuerza la capacidad operativa española y su contribución a la defensa colectiva de la OTAN.