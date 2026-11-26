Estados Unidos quiere reforzar su capacidad de disuasión nuclear ante la aparición de nuevas amenazas en el escenario internacional. Para ello, la Marina estadounidense ha alcanzado un acuerdo con Raytheon, división del gigante armamentístico RTX, para acelerar el desarrollo de un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear concebido para ser lanzado desde submarinos.

Según ha informado RTX en un comunicado publicado este martes, 24 de noviembre, el acuerdo permitirá al programa, conocido como SLCM-N (Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile), superar su fase conceptual y adentrarse en una nueva etapa de desarrollo, en la que se sentarán las bases para las futuras pruebas de sus prototipos.

La compañía estadounidense pretende aprovechar tecnologías ya desarrolladas con el objetivo de acortar los plazos de desarrollo y cumplir con los requisitos de fiabilidad del armamento. El proyecto contará, además, con la participación de otras tres empresas: Anduril Rocket Motor Systems, Divergent y Williams International.

Por el momento, RTX no ha especificado cuáles serán las responsabilidades que asumirá cada una de estas compañías en el desarrollo del nuevo misil.

Reforzar la disuasión nuclear

La eventual incorporación de este misil al arsenal estadounidense permitiría a Washington diversificar sus capacidades nucleares marítimas y ampliar sus opciones de respuesta militar ante posibles amenazas.

"Este contrato refleja la importancia crucial de reforzar la disuasión de nuestra nación y ampliar las opciones disponibles para responder a las amenazas emergentes", ha señalado Colin Whelan, presidente de Tecnología Avanzada de Raytheon, en el comunicado difundido por RTX.

Whelan también ha reivindicado las décadas de experiencia de la compañía en el desarrollo de misiles de crucero y ha destacado su compromiso con la fiabilidad del nuevo armamento.

El anuncio coincide con la ampliación de la plantilla de ingenieros de Raytheon para dar respuesta a las necesidades de sus principales programas militares.

Aunque el acuerdo supone un paso adelante en las aspiraciones de la Marina estadounidense, el comunicado no precisa cuándo tendrán lugar las pruebas de los prototipos ni cuándo podría entrar en servicio el nuevo misil nuclear.