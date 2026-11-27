BAE Systems ha inaugurado en Glascoed, en el sur de Gales, la primera fábrica de municiones de gran calibre totalmente automatizada del Reino Unido, como parte de una inversión de 180 millones de libras esterlinas (215 millones de euros) destinada a multiplicar por dieciséis la capacidad de producción de proyectiles de artillería de 155 mm, según la compañía.

Según ha adelantado UK Defence Journal, la planta la operarán sistemas robóticos avanzados y vehículos guiados autónomos. Desde BAE Systems afirman que este enfoque requiere recursos humanos limitados, lo que permite ampliar considerablemente las horas de producción y el volumen de producción. Durante el proceso de trabajo, se funde el material explosivo y se moldea en proyectiles, que luego se enfrían y se preparan para el ensamblaje final. La producción a gran escala comenzará tras un período inicial de pruebas en condiciones reales.

La nueva planta de llenado de explosivos mediante fundición se encuentra en Glascoed, que opera desde la década de 1940 y se especializa en la producción, el ensamblaje y las pruebas de municiones y materiales energéticos.

Andrea Thompson, directora general del grupo BAE Systems Digital Intelligence & Land, ha afirmado que "Glascoed ha sido fundamental para la capacidad de producción de municiones del Reino Unido durante generaciones (...). Al combinar nuestra dilatada experiencia con la automatización avanzada, estamos creando una instalación que ofrece una capacidad significativamente mayor, mejora la resiliencia del suministro y respalda las necesidades de defensa del Reino Unido a largo plazo", ha añadido.

En abril de 2025, BAE anunció que se esperaba que la planta de llenado entrara en funcionamiento ese verano, tras haber invertido más de 150 millones de libras (179 millones de euros) en instalaciones de municiones en el Reino Unido desde 2022. La compañía también ha presentado un proceso de flujo continuo para sintetizar explosivos sin depender de nitrocelulosa ni nitroglicerina, con capacidad a escala industrial prevista para finales de 2026.

En febrero, el periódico inglés The Guardian señaló que la fábrica aún no había abierto sus puertas, más de seis meses después de la fecha prevista para su inauguración. BAE Systems, por su parte, defendió que "había tomado la decisión estratégica de duplicar la capacidad de producción con respecto al diseño original". Y es que BAE Systems había estado produciendo entre 3.000 y 5.000 municiones al año.

En junio de 2025, John Healey, entonces secretario de Estado de Defensa, inauguró una fábrica de BAE en Sheffield para la producción del obús ligero M777, después de que la Revisión Estratégica de Defensa destinara 6.000 millones de libras (7.170 millones de euros) a la producción de municiones durante esta legislatura. Cuando se publicó el Plan de Inversión en Defensa el 30 de junio, este incluía 11.000 millones de libras (13.147 millones de euros) para municiones.

En agosto, la cifra sobre la creación de empleo debido al gasto en defensa destinado a la fabricación de armas y municiones aumentó un 51 % entre 2024 y 2025, hasta alcanzar los 5.900. Luke Pollard, ministro de Defensa, ha explicado que "estas cifras demuestran que un presupuesto de defensa en aumento está creando más empleos de calidad en todo el Reino Unido".