El Ministerio de Defensa del Reino Unido y el MI5, el servicio de inteligencia interior británico, alertaron este martes del aumento de la amenaza de sabotajes rusos contra las empresas que prestan apoyo directo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las autoridades han instado a estas compañías a reforzar sus medidas de seguridad ante la posibilidad de convertirse en objetivo de individuos que actúen al servicio de Moscú.

En una inusual advertencia pública, el Ministerio de Defensa y la Autoridad Nacional de Seguridad Protectora (NPSA, por sus siglas en inglés), organismo integrado en el MI5, han puesto de manifiesto su preocupación por el incremento de este tipo de operaciones en territorio europeo, según recoge Reuters.

"En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus intentos de llevar a cabo sabotajes contra instalaciones europeas vinculadas a la Defensa", señala el comunicado. Las autoridades británicas advierten de que estas acciones suelen perpetrarse a través de intermediarios que recurren a métodos de sabotaje poco sofisticados, como los incendios provocados.

"Si su organización presta apoyo a la adquisición de material militar o suministra equipos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, podría convertirse en un objetivo", recoge la advertencia.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa británico ha organizado entre este martes y el miércoles reuniones informativas a puerta cerrada con responsables del sector de la Defensa y de las infraestructuras críticas, con el propósito de asesorarles en materia de seguridad.

"Los recientes intentos de sabotaje en toda Europa demuestran la gravedad de las amenazas a las que nos enfrentamos", ha señalado el ministro británico de Seguridad, Dan Jarvis. "Es verdaderamente vergonzoso que haya quienes pretendan perturbar nuestro modo de vida y el de nuestros aliados, especialmente atacando a organizaciones que realizan una labor vital en apoyo de Ucrania", ha añadido.

Los antecedentes en Europa

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Reino Unido se ha convertido en uno de los más firmes defensores de Kiev. Durante este tiempo, las autoridades británicas han acusado a Rusia de estar detrás de diversas tramas de espionaje y sabotaje.

El año pasado, varios ciudadanos británicos fueron condenados a penas de prisión por provocar un incendio en una empresa vinculada a Ucrania. Según las autoridades del Reino Unido, el ataque se llevó a cabo por encargo de Moscú.

Asimismo, el pasado mes de septiembre un hombre fue acusado de proporcionar a los servicios de inteligencia rusos información detallada sobre una fábrica de drones.

La preocupación por estas operaciones se extiende a otros países europeos. El pasado domingo, Estonia anunció que cerraría todos sus pasos fronterizos con Rusia tras un presunto sabotaje contra una empresa de Defensa estonia. Por su parte, los servicios de seguridad noruegos advirtieron la semana pasada de que esperan que la inteligencia rusa lleve a cabo acciones de sabotaje en Noruega durante el próximo año.

Moscú niega las acusaciones

La Embajada rusa en Londres ha respondido a la advertencia de las autoridades británicas mediante un comunicado en el que asegura que "Rusia no tiene planes, motivos ni intenciones de atacar al Reino Unido".

La representación diplomática rusa ha acusado, además, a Ucrania de perpetrar sabotajes para "culpar a Rusia y extorsionar a los Gobiernos occidentales para obtener más dinero", una acusación que Kiev ha negado reiteradamente.