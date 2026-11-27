Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de Tierra de una veintena de países europeos han puesto en común los tres grandes desafíos que marcarán la transformación de sus fuerzas durante los próximos años: el tecnológico, el demográfico y el estratégico. Este foro, celebrado del 23 al 25 de noviembre en Toulouse (Francia), ha contado también con una delegación del Ejército de Estados Unidos en Europa y África (USAREUR-AF).

El Jefe de Estado Mayor del Ejército español (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha intervenido como ponente en la mesa dedicada al desafío demográfico. Allí ha expuesto el modelo de recursos humanos del Ejército de Tierra, asentado en la solidez de la enseñanza militar, la formación profesional continua durante toda la carrera y el papel de los suboficiales, a los que definió como la "columna vertebral" de la institución.

Enseñat ha subrayado que la preparación del personal debe combinar de forma equilibrada los conocimientos tecnológicos y la formación humanística. También ha defendido la necesidad de fortalecer la reserva voluntaria, tanto para ampliar los recursos humanos disponibles como para reforzar capacidades y especialidades concretas. El debate ha abordado, además, cómo atraer, desarrollar y retener talento y cómo fomentar una cultura de seguridad y defensa.

La dimensión tecnológica ha centrado otra de las mesas. Los participantes han analizado cómo adaptar las capacidades y estructuras militares a los avances tecnológicos, con especial atención a la inteligencia artificial y los sistemas no tripulados. También han tratado la necesidad de actualizar la formación del personal y el adiestramiento de las unidades para responder a las exigencias del entorno operativo actual.

La última jornada ha estado dedicada al desafío estratégico y a la preparación ante un posible conflicto de alta intensidad. La sesión ha tenido lugar en las instalaciones del 1er Regimiento de Tren Paracaidista, integrado en la 11ª Brigada Paracaidista francesa. Los debates han destacado la importancia de la cohesión de las fuerzas, el sostenimiento y el apoyo logístico para mantener las operaciones militares.

Durante esa jornada, los asistentes han conocido también las capacidades de despliegue rápido y transporte estratégico del regimiento francés. Estos elementos forman parte de las necesidades que deben atender los ejércitos europeos para responder a escenarios exigentes, en los que no basta con disponer de unidades preparadas: resulta igualmente necesario asegurar su movilidad, abastecimiento y continuidad operativa.