Rusia está reforzando las capacidades militares de su Guardia Nacional (Rosgvardia) con la creación de nuevas unidades acorazadas y mecanizadas, en una reorganización que parece responder a las lecciones extraídas de la rebelión de Yevgueni Prigozhin y su Grupo Wagner en junio de 2023. El objetivo sería disponer de fuerzas capaces de hacer frente a nuevas amenazas internas y evitar que una columna armada pueda volver a avanzar hacia Moscú.

La reorganización ha llegado a la División Operativa Independiente Félix Dzerzhinski, la unidad de élite de la Rosgvardia con sede a las afueras de Moscú, que ha incorporado tres nuevas subunidades: una acorazada, otra mecanizada y una tercera de infantería motorizada. La reorganización supone un salto cualitativo en las capacidades de esta fuerza de seguridad, que pasa a disponer de medios propios para desarrollar operaciones militares.

La unidad acorazada estaría equipada con carros de combate T-72B3M, una versión modernizada del conocido carro de combate ruso que incorpora, entre otras mejoras, blindaje reactivo explosivo Relikt. Estos vehículos proporcionan una importante potencia de fuego y protección frente a distintas amenazas. No está claro si los carros proceden de la modernización de antiguos T-72A o de modelos T-72B más recientes.

La nueva compañía mecanizada contará con vehículos de combate de infantería BMP-3, mientras que la unidad motorizada dispondrá de transportes blindados de personal BTR-82A. De esta manera, la división podrá combinar carros de combate, infantería protegida y unidades motorizadas, una estructura que le proporciona mayor movilidad y capacidad de intervención ante situaciones que requieran el despliegue de fuerzas armadas dentro del territorio ruso.

La reorganización de la Rosgvardia tiene como telón de fondo el motín protagonizado por el Grupo Wagner en 2023. Entonces, los mercenarios de Prigozhin tomaron instalaciones militares en Rostov del Don y emprendieron una marcha hacia Moscú, llegando a recorrer cientos de kilómetros sin encontrar una resistencia militar significativa. La rebelión puso de manifiesto las dificultades del Kremlin para responder a una amenaza armada interna.

Aunque la sublevación terminó después de un acuerdo, el episodio evidenció la vulnerabilidad del dispositivo de seguridad ruso ante una fuerza militar organizada. La incorporación de carros de combate y vehículos blindados a la Guardia Nacional podría responder a la necesidad de contar con unidades capaces de bloquear avances armados, proteger instalaciones estratégicas y respaldar a las autoridades en una eventual crisis interna.

La Rosgvardia es una fuerza dependiente directamente del presidente ruso, Vladímir Putin, y desempeña funciones de seguridad interior, mantenimiento del orden público y lucha contra determinadas amenazas. Sus cometidos incluyen la protección de instalaciones estratégicas y el apoyo a las autoridades. El refuerzo de sus capacidades acorazadas y mecanizadas ampliaría considerablemente los medios disponibles para intervenir en escenarios que superen las necesidades habituales de una fuerza policial.