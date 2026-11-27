Santa Bárbara Sistemas ha superado la revisión crítica de diseño (CDR) del programa de modernización de los vehículos blindados Pizarro del Ejército de Tierra. El hito, alcanzado en menos de un año desde la firma del contrato, valida la configuración modernizada de la plataforma y permite avanzar hacia las siguientes fases de industrialización, integración y producción en serie.

La superación de esta revisión confirma que el diseño de la solución de modernización está definido, responde a los requisitos establecidos por el Ejército de Tierra y dispone de la madurez técnica necesaria para continuar con su ejecución. El Ejército de Tierra cuenta así con una configuración de referencia validada para los vehículos que serán actualizados, mientras que la compañía puede avanzar en los trabajos industriales y de integración necesarios.

El proyecto, denominado MODEPI (Modernización y Mejora de los vehículos VCI/C Pizarro), contempla la actualización de un total de 225 vehículos. En concreto, incluye 121 unidades del Pizarro Fase I, otras 83 de la Fase II y 21 vehículos de puesto de mando y control (VCPC). El objetivo es prolongar la vida operativa de esta flota blindada y mantener sus capacidades adaptadas a las necesidades operativas actuales y futuras de las Fuerzas Armadas.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la rapidez con la que se ha completado esta fase de ingeniería. Santa Bárbara Sistemas ha conseguido transformar en menos de doce meses los requisitos operativos del Ejército de Tierra en una solución técnicamente madura. Paralelamente, la compañía ya ha avanzado en la actualización de los prototipos, con la previsión de comenzar las pruebas de validación a principios de 2027.

El consejero delegado de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, ha destacado que alcanzar este resultado en menos de un año demuestra la capacidad de la compañía para responder con agilidad y rigor técnico a las necesidades del Ejército de Tierra. Ha subrayado que la empresa es el fabricante original y la autoridad de diseño del Pizarro, por lo que dispone del conocimiento técnico y de la propiedad intelectual necesarios para dirigir la evolución.

Esta condición tiene una importancia estratégica para la industria española de defensa. Santa Bárbara Sistemas no se limita a incorporar nuevos equipos sobre un vehículo diseñado por otro fabricante, sino que es responsable del diseño, desarrollo y fabricación del Pizarro, cuya propiedad intelectual es íntegramente española. Ese conocimiento de la arquitectura completa permite optimizar la ingeniería, reducir los riesgos de integración y facilitar tanto las modificaciones como el sostenimiento del vehículo durante todo su ciclo de vida.

La modernización se apoyará en las instalaciones que Santa Bárbara Sistemas tiene en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), uno de los principales centros nacionales de excelencia para el mantenimiento y apoyo al ciclo de vida de vehículos blindados. La factoría reúne capacidades de ingeniería, industrialización, integración, pruebas y soporte en servicio. Desde estas instalaciones también se desarrollan trabajos relacionados con programas como el Leopardo 2E, el VCR 8x8 Dragón, el Piraña IIIC y los sistemas de artillería SIAC.