El coronel general Yuri Grejov, subcomandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia (VKS, por sus siglas en ruso) y responsable de la adquisición y modernización de su armamento, ha ingresado en prisión preventiva. Según las informaciones publicadas por los medios rusos, el militar está acusado de haber aceptado un soborno de especial cuantía.

El Tribunal Militar de la Guarnición número 235 de Moscú ha decretado el ingreso en prisión preventiva durante dos meses del general, de 64 años, tras atender la petición de la Dirección Principal de Investigación Militar del Comité de Investigación de la Federación Rusa, según ha informado este jueves el diario ruso Kommersant.

El delito que se le atribuye está tipificado en el apartado sexto del artículo 290 del Código Penal ruso, que contempla penas de hasta 15 años de cárcel por la aceptación de sobornos de especial cuantía. Según las informaciones recogidas por los medios de comunicación, Grejov niega las acusaciones.

Un alto mando en plena guerra

Grejov, general de tres estrellas, ocupa desde 2021 el cargo de subcomandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas encargado de armamento. Entre sus competencias figuran la adquisición y modernización de aeronaves y sistemas de misiles. Anteriormente, entre 2018 y 2021, estuvo al frente de las fuerzas de defensa aérea y antimisiles del país.

Como señala el medio especializado Defence24, su posición dentro del organigrama militar ruso resulta especialmente relevante, puesto que ha supervisado la adquisición de material para las Fuerzas Aeroespaciales tanto antes del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania como durante el desarrollo de la contienda.

La corrupción en el Ejército ruso

El arresto de Grejov se enmarca en la oleada de detenciones de altos mandos militares y funcionarios del Ministerio de Defensa ruso acusados de corrupción que se viene produciendo desde la primavera de 2024.

Adam Jawor, en un artículo dedicado a la corrupción en el sistema ruso de adquisición de armamento, señala que las medidas presentadas oficialmente como parte de una campaña contra la corrupción tienen también una dimensión política.