Japón ha encontrado en la India una solución a uno de los principales problemas que plantea la incorporación de misiles de largo alcance a su arsenal: la falta de espacio para realizar ejercicios con fuego real. Las limitaciones geográficas del archipiélago nipón impiden habilitar campos de entrenamiento adecuados para este tipo de armamento, lo que ha llevado a Tokio a buscar instalaciones militares en el extranjero.

Según informa el portal especializado Defense News, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos países mantuvieron el pasado 19 de noviembre una reunión en Tokio en la que firmaron una carta de intenciones que contempla la posibilidad de que las unidades de misiles japonesas realicen lanzamientos desde territorio indio.

Aunque por el momento no han trascendido los detalles del acuerdo, una delegación militar japonesa se desplazó el pasado mes de octubre a la India para visitar sus campos de pruebas y evaluar la viabilidad de realizar ejercicios con misiles de hasta 1.000 kilómetros de alcance.

Según recoge el medio especializado Defense Express, las Fuerzas de Autodefensa de Japón disponen desde 2026 de sus propios misiles de largo alcance. Entre ellos figuran el misil de crucero subsónico Type 25, con un alcance de hasta 1.000 kilómetros, y el sistema hipersónico HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile), capaz de alcanzar los 500 kilómetros.

Asimismo, Tokio ha eliminado uno de los obstáculos políticos que condicionaban el empleo de este armamento en caso de que estallase un conflicto militar de gran envergadura en el Pacífico.

China, un adversario común

La elección de la India como socio militar responde tanto a cuestiones geográficas como geopolíticas. La extensión del territorio indio ofrece a las Fuerzas de Autodefensa japonesas unas posibilidades de adiestramiento de las que carecen en su propio país.

A ello se suma, según señala Defense Express, el hecho de que tanto Tokio como Nueva Delhi tienen en China un adversario geopolítico común. Esta circunstancia podría favorecer el establecimiento de nuevas fórmulas de cooperación militar entre ambos países.

La colaboración con EEUU

Japón ya ha recurrido anteriormente a instalaciones militares extranjeras en el marco de su programa de armamento. En 2024, los primeros prototipos del sistema hipersónico HVGP fueron sometidos a pruebas en un campo de ensayos situado en California (Estados Unidos).

Un año después, en marzo de 2025, Tokio acordó por primera vez en su historia la adquisición de equipamiento clasificado estadounidense destinado a sus misiles hipersónicos por valor de 200 millones de dólares. Una operación que, según el citado medio especializado, daba continuidad a los ensayos realizados en territorio estadounidense.