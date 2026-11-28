La Armada española sigue preparando la celebración del centenario del buque-escuela Juan Sebastián Elcano, la embarcación a bordo de la que se han formado todos los oficiales y miles de suboficiales de la Armada. Un hito histórico que se va a celebrar durante prácticamente un año y medio, para conmemorar desde su botadura en Cádiz en marzo de 1927 hasta su ingreso en la lista oficial de buques de la Armada en agosto de 1928.

El programa conmemorativo combina navegación con actos culturales e institucionales. Así lo ha explicado el Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada (2º AJEMA), almirante Gonzalo San Alisedo, durante un encuentro con periodistas. Entre los hitos previstos están dos cruceros de instrucción consecutivos –uno como vuelta al mundo–, una exposición itinerante y varias iniciativas destinadas a dejar un recuerdo permanente del aniversario.

Dos de esos actos que se están ultimando están previsto que se desarrollen en Cataluña y País Vasco, dos regiones españolas donde los actos militares suelen tener una importante acogida por buena parte del público local, por mucho que en determinadas ocasiones parezca que existe un rechazo a las mismas por las declaraciones altisonantes de dirigentes nacionalistas o grupúsculos de exaltados.

Barcelona sería una de las primeras escalas que llevaría a cabo, todavía en territorio nacional, el crucero de instrucción número 100 del Juan Sebastián Elcano. La vuelta al mundo saldría de la Bahía de Cádiz, donde comienzan históricamente las rutas del buque-escuela, para cogiendo rumbo Este, y previa parada en uno o dos ciudades españolas más –Málaga y Cartagena están entre las opciones– llegar a la Ciudad Condal unos días después del inicio del crucero.

La previsión es que esa vuelta al mundo se inicie en octubre de 2027 y finalice el 16 de julio de 2028 –coincidiendo con la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de la Armada– en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). Por tanto, la visita al puerto de Barcelona debería realizarse durante ese mismo mes de octubre de 2027 en el que comienza el histórico viaje. La fecha exacta todavía está en el aire.

El resto del itinerario de esa circunnavegación tampoco está cerrado todavía. El borrador que maneja la Armada contempla ahora mismo países como Italia o Filipinas, el archipiélago de Hawai y varios puertos de Estados Unidos, tanto de la costa oeste como de la costa este, pero nada está cerrado. El 2º AJEMA ha explicado que se está trabajando con entidades públicas como TurEspaña o el ICEX para localizar los sitios más idóneos.

El acto previsto en el País Vasco tendría lugar en el mes de julio de 2028, una vez concluida la vuelta al mundo. El Juan Sebastián Elcano irá a Pasajes (Guipúzcoa). Allí recibió su bandera de guerra de manos de infanta Beatriz de Borbón y Battenberg, obsequio de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, el 4 de julio de 1928. Y en esa misma fecha, si es posible, quiere regresar para conmemorar ese vínculo histórico con el municipio guipuzcoano.

Otra de las novedades que se ha conocido esta semana es la organización de la exposición itinerante Horizonte Elcano, impulsada por el Instituto de Historia Naval, que pretende ser una experiencia inmersiva para el visitante y que plantea llegar a una veintena de ciudades, incluidas del interior de España, el punto más flojo de la Armada, cuya presencia es más fácil en las costas. Entre los destinos seguros están ya Sevilla y Salamanca.