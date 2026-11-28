El mayor programa de modernización que el Ejército de Tierra tiene ahora mismo en marcha, por lo menos en lo que a cuantía económica se refiere, es el de la artillería autopropulsada. Se trata de un programa por un montante económico de 7.240 millones de euros que busca tanto sustituir a los veteranos M109 a cadenas que todavía prestan servicio como dotar al Ejército de Tierra, por primera vez, de un obús a ruedas.

El Gobierno entregó este programa a una UTE compuesta por Indra y Escribano EM&E, en un momento donde el proyecto del Palacio de La Moncloa era convertir a la primera, participada por el Estado, es el campeón nacional de la Defensa. La decisión llamó poderosamente la atención porque ninguna de las dos empresas tenía experiencia previa en el desarrollo de este tipo de sistemas de armas.

Y aún más porque en España sí había una empresa con experiencia en la fabricación de obuses autopropulsados a cadenas y a ruedas y que tiene en su portafolio industrial dos modelos que bien podrían haber servido al Ejército de Tierra español: Santa Bárbara Sistemas. El problema era que esta empresa tiene detrás al gigante estadounidense GDELS, que la salvó de la quiebra cuando nadie más en España quería hacerse cargo, y no está controlada por el Gobierno.

Santa Bárbara Sistemas mostró su desencanto pero se abrió a llegar a un acuerdo con Indra para que pudiese utilizar sus modelos, algo que la participada por el Estado no contemplaba. Finalmente, GDELS llevó al Tribunal Supremo el adelanto la financiación de este programa aprobada por el Consejo de Ministros y después el contrato propio de la concesión a la Audiencia Nacional.

De manera paralela, Indra salió al mercado internacional en busca de un obús autopropulsado que por un módico precio pudiese ser fabricado en España. Al final terminó alcanzando un acuerdo con el gigante surcoreano Hanwha, que tiene en su portafolio industrial el obús a cadenas K9 Thunder, que también han comprado otros países del Este de Europa como Polonia o Rumanía. No se sabe todavía cuál será el modelo elegido para el obús a ruedas.

El contrato entre Indra y la surcoreana Hanwha se firmó el 28 de agosto de 2026. La compañía comunicó el acuerdo tres días después, pero se ambas empresas acordaron mantener oculto por razones de confidencialidad empresarial buena parte de los detalles del contrato, como dónde se fabricará cada unidad o el calendario de entregas. Sí se desveló las condiciones de pago: un anticipo del 20 por ciento tras la firma y otro del 5 por ciento antes de finalizar 2026.

A día de hoy, un año y dos meses después de la firma de aquel contrato, la gran mayoría del contenido de aquel contrato sigue siendo secreto. Y lo va a seguir siendo todavía durante un tiempo mayor. Y es que Hanwha ha anunciado en las últimas horas que ha ampliado el plazo de retención de la información sobre su contrato de exportación de obuses K9 a España durante un plazo de otros tres meses.

La empresa surcoreana no facilita ninguna explicación sobre por qué va a mantener oculta la información, simplemente se limita a anunciar que "extiende el plazo de retención de la información del 28 de noviembre de 2026 al 28 de febrero de 2028" y a recordar que el inicio de la confidencialidad del contrato se inició el 28 de agosto de 2026, con la firma del contrato entre la empresa surcoreana e Indra.