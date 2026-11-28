El contingente del Ejército del Aire y del Espacio ha puesto fin a su despliegue en territorio balcánico tras cuatro meses de intensa actividad en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN. En un acto castrense celebrado en la base aérea 86 de Borcea, situada en el sureste rumano, los aviadores españoles hicieron entrega formal del relevo operativo a las Fuerzas Aéreas de Turquía, rubricando una intervención que el ministro rumano de Defensa, Stefan-Radu Oprea, no ha dudado en calificar de "esencial" para la seguridad regional.

Durante su estancia en la zona, la labor de vigilancia ha estado marcada por la constante presión militar derivada de la ofensiva de Moscú contra el territorio ucraniano. El momento de mayor tensión operativa se vivió el pasado 16 de agosto, cuando un caza F-18 español derribó un dron que había vulnerado de manera flagrante la soberanía rumana. El ministro Oprea quiso agradecer expresamente la "profesionalidad y la implicación demostradas junto a la Fuerza Aérea Rumana", ensalzando una respuesta contundente que evitó riesgos mayores ante las reiteradas provocaciones aéreas en el este de Europa.

El destacamento nacional ha estado integrado por alrededor de doscientos militares, sumando pilotos, mecánicos y personal logístico que han operado bajo bandera aliada en lo que supone ya la cuarta rotación de España en territorio rumano. Su presencia responde al compromiso irrenunciable con la defensa colectiva de la OTAN, vital para salvaguardar las fronteras aliadas ante el hostigamiento del Kremlin. Las cifras oficiales reflejan la magnitud de la amenaza: desde el estallido de la guerra en Ucrania, se han contabilizado 190 ofensivas en las inmediaciones del límite rumano, con 58 violaciones del espacio soberano –casi 40 de ellas registradas a lo largo de este año– y seis aeronaves no tripuladas neutralizadas.

A partir de ahora, la responsabilidad del escudo aéreo en este sector recaerá sobre un escuadrón turco dotado de cinco cazas F-16, que permanecerá desplegado durante el próximo cuatrimestre. Estas misiones de Policía Aérea Reforzada poseen una naturaleza estrictamente defensiva y persiguen asegurar la integridad territorial de los socios frente a cualquier agresión externa, garantizando una capacidad de respuesta inmediata y coordinada que refrenda el valor de la disuasión occidental frente al expansionismo ruso.