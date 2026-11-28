Los primeros cazas JAS 39 Gripen de fabricación sueca llegarán a Ucrania en enero de 2027, según ha anunciado en las últimas horas el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Kiev busca además ampliar su flota de aviones occidentales con más Gripen y F-16 para hacer frente a la amenaza aérea rusa.

El anuncio se ha producido durante una reunión de la cúpula política y militar ucraniana centrada, entre otros asuntos, en reforzar la capacidad del país para combatir los drones rusos propulsados por reactores.

Según ha informado Defence24, Zelenski ha confirmado que Ucrania intensificará las negociaciones con sus socios internacionales para conseguir más aviones de combate. El presidente ucraniano ha señalado que los primeros Gripen de fabricación sueca llegarán al país en enero del próximo año.

El mandatario también ha advertido, citando información de los servicios de inteligencia ucranianos, de que Rusia prepara nuevos ataques. Por ello, ha pedido a la población que responda a las alertas aéreas y ha reclamado a Estados Unidos y al resto de aliados más misiles interceptores para los sistemas Patriot, especialmente munición capaz de hacer frente a misiles balísticos.

Más de 30 Gripen previstos

Suecia anunció a finales de mayo su disposición a transferir a Ucrania 16 aviones JAS 39 Gripen C/D procedentes de sus propias existencias y permitir que Kiev adquiriera hasta 20 unidades nuevas de las variantes E/F.

El paquete de ayuda militar anunciado entonces, que incluía los Gripen usados, armamento y entrenamiento, estaba valorado en más de 22.000 millones de coronas suecas. Entre las armas previstas figuraban misiles aire-aire IRIS-T, AMRAAM y Meteor.

Posteriormente, el 30 de junio, Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo para la compra de 16 Gripen E completamente nuevos. Las entregas de estos aviones están previstas a partir de principios de 2029 y la adquisición será financiada mediante un préstamo de la Unión Europea con apoyo del Reino Unido.

Por tanto, los Gripen que Kiev espera recibir en enero corresponden al compromiso previo de Suecia y no a los 16 Gripen E nuevos incluidos en el acuerdo firmado en junio.

Ucrania amplía su flota occidental

La llegada de los cazas suecos supondrá un nuevo paso en la modernización de la Fuerza Aérea ucraniana, que ya opera aviones occidentales como los F-16 estadounidenses y los Mirage 2000-5 franceses.

Zelenski ha insistido en la necesidad de ampliar estas capacidades y ha reclamado más F-16 y Gripen para reforzar la defensa aérea frente a Rusia. A largo plazo, Kiev planea disponer de entre 250 y 300 cazas occidentales, entre ellos también los Rafale franceses.