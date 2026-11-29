La Guardia Revolucionaria iraní ha presentado una nueva plataforma diseñada para transportar y disparar simultáneamente dos misiles balísticos Rezvan, unos proyectiles que, según Teherán, pueden alcanzar una velocidad de Mach 8 durante su reentrada en la atmósfera. La exhibición del sistema tuvo lugar el pasado 21 de noviembre en unas instalaciones militares subterráneas cuya ubicación no ha trascendido.

Según recoge el portal especializado Defence Security Asia, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el responsable de su Fuerza Aeroespacial, Seyyed Majid Mousavi, supervisaron el nuevo sistema durante una visita a las instalaciones militares. Los mandos iraníes reivindicaron los avances militares logrados "entre las dos guerras", en alusión al periodo posterior a las operaciones de EEUU e Israel contra Irán iniciadas a finales de febrero de 2026.

Según la Guardia Revolucionaria, se trata de la primera presentación pública de un lanzador diseñado para disparar simultáneamente dos misiles balísticos de combustible líquido. El pasado 7 de abril, Irán ya había informado del empleo de una plataforma doble para proyectiles de combustible sólido.

Aunque las imágenes difundidas por la televisión estatal iraní muestran los dos misiles instalados sobre una misma plataforma, las autoridades no han ofrecido una demostración pública que permita corroborar su capacidad de lanzamiento simultáneo. Tampoco han revelado cuántas unidades poseen ni si el sistema ha entrado oficialmente en servicio.

A ocho veces la velocidad del sonido

Presentado públicamente en 2022 durante un desfile militar, el Rezvan es un misil balístico tierra-tierra de combustible líquido, dotado de una cabeza de guerra separable y con un alcance estimado de 1.400 kilómetros. Su utilización ya fue recogida en informaciones sobre los ataques iraníes de 2024.

Las autoridades iraníes sostienen que la cabeza de guerra del Rezvan puede alcanzar una velocidad de Mach 8, ocho veces la velocidad del sonido, durante su reentrada en la atmósfera. No obstante, durante la presentación no se han aportado mediciones que permitan verificar esta afirmación.

Otra de las particularidades de las imágenes difundidas por Teherán es la diferencia en el diseño de las cabezas de guerra de los dos proyectiles. Mientras que una presenta un aspecto similar al de la versión convencional del Rezvan, la apariencia exterior de la otra ha suscitado especulaciones sobre la posible incorporación de una cabeza de guerra con submuniciones. Las autoridades iraníes no han confirmado esta hipótesis.

Los medios estatales también han reivindicado avances en los sistemas de guiado propios independientes del GPS, aunque no han aportado datos que permitan verificar las mejoras anunciadas en materia de precisión.

Una exhibición de fuerza ante EEUU

La presentación del nuevo lanzador se produce en pleno bloqueo naval estadounidense, que afecta a las exportaciones de petróleo iraníes. Con estas imágenes, Teherán pretende transmitir un mensaje de fortaleza militar tras las ofensivas estadounidenses e israelíes.

A principios de noviembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ali Abdollahi, acompañó a Mousavi en otra presentación de instalaciones subterráneas de misiles.

No obstante, como advierte Defence Security Asia, las imágenes de los túneles, en los que se observan numerosos misiles y equipos militares, no permiten determinar el estado operativo del arsenal iraní, cuantificar las pérdidas sufridas durante el conflicto ni conocer la capacidad actual de producción de nuevos proyectiles.

El alcance real de la modernización anunciada por la Guardia Revolucionaria sigue siendo, por tanto, una incógnita.