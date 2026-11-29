La creciente importancia estratégica del Ártico ha llevado a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN a plantear una mayor cooperación militar entre los aliados a ambos lados del Atlántico. El organismo ha instado a reforzar el intercambio de información y la interoperabilidad con el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD), responsable de la defensa aeroespacial de Estados Unidos y Canadá.

Según recoge el medio especializado Army Recognition, la propuesta quedó plasmada en la resolución 506, aprobada el pasado 23 de noviembre durante la 72ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, celebrada en Berlín. El objetivo es que los aliados dispongan de una visión conjunta de la actividad militar aérea y marítima tanto en el Ártico norteamericano como en el europeo.

Por el momento, la iniciativa tiene carácter de recomendación parlamentaria y no se ha anunciado ningún acuerdo formal ni una partida presupuestaria específica para integrar los sistemas de vigilancia de ambas organizaciones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó durante su intervención ante la Asamblea que Estados Unidos y Canadá participan en Arctic Sentry a través del NORAD y del Mando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM). Esta iniciativa, puesta en marcha en febrero de 2026, tiene como objetivo coordinar las actividades militares de los aliados en el extremo norte bajo la dirección del Mando Conjunto de Norfolk.

Su creación estuvo precedida por una reorganización de las áreas de responsabilidad militar de la Alianza Atlántica en diciembre de 2025, por la que Dinamarca, Finlandia y Suecia quedaron bajo la responsabilidad de este mando, al igual que Islandia, Noruega y Reino Unido.

La cooperación militar entre ambas organizaciones va más allá de las recomendaciones parlamentarias. El pasado 29 de julio, representantes de distintos mandos de la OTAN y Estados Unidos mantuvieron un encuentro para abordar el intercambio de información y la coordinación de las operaciones en el Ártico y el Atlántico.

Radares con un alcance de 3.000 km

Uno de los principales proyectos para reforzar la vigilancia de esta región es el desarrollo del nuevo radar canadiense Arctic Over-the-Horizon Radar (A-OTHR). Según el informe anual de resultados del Departamento de Defensa Nacional de Canadá, publicado este martes, el Consejo del Tesoro canadiense ha aprobado una partida de 6.500 millones de dólares canadienses para la adquisición de radares, el desarrollo de infraestructuras y las actividades contractuales asociadas.

El proyecto se enmarca en el plan de modernización del NORAD, al que Canadá prevé destinar 38.600 millones de dólares canadienses a lo largo de dos décadas.

Desarrollado en colaboración con Australia y basado en la tecnología de su red de radares Jindalee (JORN), el nuevo sistema empleará ondas de radio de alta frecuencia que se propagan a través de la ionosfera. Esto permitirá detectar actividad más allá de la curvatura terrestre y a distancias de hasta 3.000 kilómetros.

Está previsto que el sistema alcance su capacidad operativa inicial en diciembre de 2029 y complemente la actual red de alerta temprana, que dispone de 47 instalaciones de radar en territorio canadiense.

Canadá también está modernizando las infraestructuras digitales de mando y control del NORAD, entre las que se incluyen redes seguras basadas en la nube para el procesamiento y el intercambio de información militar.

Vigilancia marítima

En el lado europeo, Reino Unido y Noruega cuentan con aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon, equipados con radares AN/APY-10, sensores electroópticos e infrarrojos y sistemas de procesamiento acústico. Estas aeronaves están capacitadas para realizar misiones de reconocimiento marítimo, vigilancia de buques de superficie y guerra antisubmarina.

Paralelamente, la Alianza Atlántica estudia la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mantener la vigilancia en una región en la que las condiciones geográficas dificultan el despliegue permanente de medios militares.

A través de la iniciativa Task Force X-Arctic, impulsada por el Mando Aliado de Transformación de la OTAN, la organización estudia el empleo de sistemas marítimos autónomos, información obtenida mediante satélites y plataformas de mando y control basadas en la nube. Las demostraciones a gran escala de estas tecnologías están previstas para el verano de 2027.

La importancia estratégica del Ártico

La propuesta de la Asamblea Parlamentaria pone de manifiesto la creciente interdependencia de la seguridad norteamericana y europea. La Flota del Norte rusa, sus submarinos estratégicos y su aviación de largo alcance constituyen algunos de los principales activos militares de Moscú en estas latitudes. A ello se suma el creciente interés de China por las rutas marítimas del Ártico.

El intercambio de información recabada por los sistemas de vigilancia norteamericanos y europeos permitiría a los aliados mejorar el seguimiento de la actividad militar y coordinar sus operaciones sin que ello implique necesariamente una cesión de las competencias de los respectivos mandos nacionales.

El principal desafío reside en garantizar la compatibilidad de las redes de comunicaciones, los mecanismos de intercambio de inteligencia y las estructuras de mando. La materialización de la iniciativa dependerá, en última instancia, de que los gobiernos aliados traduzcan las recomendaciones parlamentarias y los contactos militares existentes en un marco formal de cooperación que permita integrar sus respectivas capacidades de vigilancia.