Los servicios de inteligencia de Rusia han ido optimizado en los últimos años un nuevo modelo de subcontratación criminal en Europa. Han dejado de lado el empleo de espías profesionales y se han centrado en la captación de delincuentes comunes y jóvenes vulnerables a los que ofrece dinero rápido por ejecutar tareas compartimentadas, desde fotografiar instalaciones militares hasta incendiar almacenes logísticos o colocar obstáculos en vías férreas.

Este esquema de violencia por encargo funciona con capas sucesivas de intermediarios con el objetivo de ocultar quién está detrás de la cadena. Se trata de evitar que se pueda señalar al Kremlín como el sujeto detrás de las acciones. Muchos reclutas desconocen el alcance real de la operación, sólo conocen la parte que se les ha encomendado a ellos, y los captadores les ofrecen diferentes alternativas si la primera petición les parece demasiado grave y la rechazan.

Los contactos se realizan a través de aplicaciones de mensajería móvil para tratar de dejar el menor rastro posible y los pagos se realizan a través de monederos de criptomonedas para que se mantenga el anonimato. Aunque las policías europeas detienen con frecuencia a estos agentes rusos desechables, no consiguen llegar hasta los reclutadores y los financiadores, que logran reponer sus redes de sabotaje rápidamente.

Así lo explica un estudio publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) titulado "La guerra no convencional de Rusia contra Europa: sabotaje, disuasión y escenarios futuros". El documento analiza cientos de incidentes registrados desde 2022 hasta septiembre de 2026 y concluye que Moscú libra una campaña sostenida por debajo del umbral bélico para tratar de frenar los apoyos a Ucrania.

Los datos del informe revelan una peligrosa evolución cualitativa en los últimos doce meses. Aunque el número total de incidentes fluctuó respecto a picos anteriores, los sabotaje propiamente dichos aumentaron un 16 por ciento (octubre 2025 - septiembre 2026). Durante ese periodo, los incendios provocados se duplicaron hasta representar el 16 por ciento de las acciones, mientras que el uso de artefactos explosivos creció del 4 por ciento al 12 por ciento.

Más de la mitad de los ataques se concentraron en infraestructuras críticas vinculadas al envío de ayuda militar a Ucrania, encabezadas por la industria de defensa con un 28 por ciento, el transporte con un 22 por ciento y el sector energético con un 7 por ciento. Por países, Alemania y Polonia son los países más castigados por su papel central como nudos logísticos e industriales de suministro militar hacia Ucrania, seguidos por los estados bálticos y nórdicos.

El estudio subraya que junto a los ejecutores sin formación emerge un escalón semicualificado capaz de emplear temporizadores y detonadores remotos. Un ejemplo clave ocurrió en agosto de 2026 en Alemania, cuando las autoridades hallaron un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig junto a aviones de carga, una acción atribuida directamente a la inteligencia militar rusa.

La campaña híbrida también ha golpeado el tráfico aéreo y ferroviario europeo con episodios de alto impacto. En septiembre de 2025, una oleada de incursiones de drones paralizó el aeropuerto de Copenhague y obligó a desviar decenas de vuelos, mientras que en noviembre una explosión dañó la línea férrea entre Varsovia y Lublin. En septiembre de 2026, además, un descarrilamiento en Normandía dejó 44 heridos bajo sospecha policial de sabotaje.

Para desestabilizar la cohesión interna, los servicios rusos adaptan sus tácticas a las fracturas de cada sociedad europea. En Francia, redes vinculadas a Moscú ejecutaron provocaciones religiosas dejando cabezas de cerdo ante mezquitas y pintadas en monumentos del Holocausto, además de amplificar disturbios mediante noticias falsas. En paralelo, Polonia y los países bálticos sufren presiones constantes en sus fronteras mediante migración instrumentalizada e incursiones de globos desde Bielorrusia.

Pese a la intensidad de esta ofensiva silenciosa, el IISS concluye que Rusia ha fracasado hasta ahora en su objetivo estratégico principal. Ni los sabotajes ni la desinformación han logrado frenar el envío de armamento a Ucrania ni detener el rearme continental, cuyo gasto real en defensa creció un 12,6 por ciento en 2025 frente al 3 por ciento ruso. Sin embargo, la contención táctica europea tampoco ha disuadido al Kremlin de seguir ordenando ataques.

Las fuerzas de seguridad occidentales han mejorado su cooperación transfronteriza, han expulsado a cientos de oficiales de inteligencia y han cerrado consulados rusos tras cada incidente grave. Además, la Unión Europea y la OTAN han desplegado misiones de vigilancia en el Báltico y estrategias de preparación civil para resistir crisis de 72 horas. Aun así, el informe advierte de que responder caso por caso deja la iniciativa estratégica en manos de Moscú.

El mayor temor recogido en el informe es que un error de cálculo o una acción deliberada provoque una matanza civil. Hasta hoy no se han registrado víctimas mortales directas por sabotajes recientes, pero los intentos de descarrilar trenes de pasajeros estrechan ese margen. Un ataque letal desataría una fuerte presión social para tomar represalias y expondría las divisiones políticas entre los socios europeos y Estados Unidos.

De cara a 2029, el think thank británico plantea cuatro escenarios posibles apoyados en modelos de prospectiva. El primero describe un desgaste provocado con ciberataques, incendios provocados y alertas constantes que encarecen la seguridad sin quebrar la ayuda a Kiev. El segundo contempla un alto el fuego en Ucrania durante el cual Rusia reduciría los ataques visibles para infiltrar silenciosamente contratistas y redes digitales europeas de cara a futuras crisis.

Los otros dos escenarios dibujan una escalada más coercitiva sobre puntos neurálgicos del continente. Uno proyecta sabotajes concentrados contra los corredores logísticos entre Alemania y el flanco este para saturar rutas alternativas y retrasar refuerzos militares. El otro anticipa una campaña marítima en el norte de Noruega y el Atlántico Norte contra cables submarinos e infraestructuras energéticas que obligue a la OTAN a dividir sus recursos navales y aéreos.

Para evitar que el Kremlin marque el ritmo de la escalada, el estudio recomienda abandonar la respuesta puramente reactiva. Insta a los gobiernos europeos a fijar líneas rojas públicas, blindar las cadenas de suministro civiles y golpear directamente las estructuras financieras y de mando de la inteligencia rusa, porque considera que solo elevando el coste real para Moscú podrá Europa transformar sus éxitos policiales en una disuasión duradera.