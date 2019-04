Effenberg, sobre el fichaje de Lucas: "Pronto pagaremos 5 millones por un conductor de autobús"

Stefan Effenberg, exjugador del Bayern Múnich, se ha mostrado tremendamente crítico con el Bayern y con el central francés, Lucas Hernández, recientemente fichado del Atlético de Madrid por 80 millones de euros: "Con Lucas el único que ha ganado es el Atlético. Pronto pagaremos 5 millones de euros por el fichaje de un conductor de autobús".

El que fuera jugador del Bayern y de la Selección alemana, no se ha mordido la lengua y ha criticando a los encargados de fichar a jugadores para el Bayern. "Hubiera preferido gastarme los 80 millones en jugadores de creación o en delanteros. Sé que ahora es normal pero sabiendo que Lucas ha costado 80 millones de euros, me duele el estómago y comprendo a los aficionados que no terminan de en tender lo que está pasando".

No sólo se ha dedicado a menospreciar el fichaje de Lucas Hernández por esa cantidad de dinero, sino que ha advertido al Bayern que con esa política de fichajes no llegará muy lejos en la Champions: "El FC Bayern debe tener cuidado con esa manera de fichar ya que no es la mejor para competir y pelear por todo. Fichando tantos jóvenes está claro que no pelearán por la gran corona de la Champions League durante los próximos años y tendrá el Bayern que tener paciencia y decírselo a los aficionados".