Guti:"Un día eres Dios y otro no vales para entrenar al Real Madrid"

José María Gutiérrez 'Guti', ex jugador del Real Madrid, se convirtió en noticia al aceptar la oferta de La Liga para ser su embajador mientras se toma un año sabático en su carrera como entrenador.

Guti repasó la actualidad del Real Madrid. El nuevo embajador de La Liga defendió la figura del técnico francés Zinedine Zidane y consideró que hay que darle confianza a juzgar por lo que ha hecho desde que llegó al club.

"El fútbol es así, un día eres Dios y el otro no vales para entrenar al Real Madrid. Zidane sabe lo que hay en el Real Madrid y creo que está capacitado para llevar al equipo a lo más alto. Todo el mundo sabe que ha sido el mejor entrenador del Real Madrid y que ha logrado cosas que no ha logrado nadie", explicó.

Preguntado por su visión del equipo, indicó: "Le veo como al Barcelona y al Atlético, con partidos buenos y partidos malos. Están siendo los tres muy irregulares y eso hace que LaLiga sea más bonita. También sabiendo que todos los equipos están muy trabajados ya y que a cualquiera le cuesta mucho ganar".

En ese contexto llega la próxima jornada el derbi contra los rojiblancos: "Últimamente han sido partidos igualados, con muy poco fútbol y muy pocos goles sobre todo en el Wanda. Veremos lo que pasa. Creo que el Real Madrid con Solari ganó allí 0-3 y esperamos que se dé el mismo resultado. Pero está claro que son dos equipos muy buenos y cualquiera puede ganar".

Dos nombres centran la actualidad por su partido ante el Osasuna. Se trata de los brasileños Vinicius y Rodrygo: "Son dos grandes jugadores. Creo que un poquito diferentes, pero son jugadores que van a ser importantes en el Real Madrid. Son muy jóvenes, hay que darles muy tiempo, mimo y cariño. Dejar que trabajen y que vayan creciendo como jugadores que son en el Real Madrid".

También se habla de Gareth Bale y James Rodríguez: "Dos magníficos jugadores. No sé qué ha pasado ahí dentro pero creo que Zidane va a sacar el máximo de los dos. Son dos grandísimos jugadores y cualquier aficionado del Real Madrid está encantado de que estén aquí".

Guti profundizó también en su faceta como técnico: "Ser primer entrenador es mi ilusión y trabajo para ello, para que la gente olvide al Guti jugador y se centre un poco en el entrenador, que no tiene nada que ver".

"El Guti jugador era de una época y el Guti entrenador de otra. Hay que saber diferenciar cuando uno es jugador y está en el club que ama a cuando esta fuera y lo único que quiere es seguir trabajando y aportando cosas al fútbol", señaló.

El ex madridista, que acudió a la 'Gala de Embajadores de LaLiga Santander', aseguró que dirigir al equipo donde desarrolló la mayor parte de su carrera no es algo que le obsesione: "Todo el mundo me pregunta lo del Real Madrid. Yo quiero ser entrenador, lo del Real Madrid es aparte. Como aficionado soy del Real Madrid y como persona soy entrenador y quiero entrenar a cualquier equipo. Me encanta el Real Madrid pero para mi no es una de mis prioridades".

Por otro lado trató la multa de 300 euros impuesta al Barcelona por una 'infracción leve' del código disciplinario en el fichaje del francés Antoine Griezmann: "En el mundo del fútbol en el que vivimos y con las cantidades de las que estamos hablando, o se queda en cero o pones una multa que tu creas que es evidente que va a hacer daño al club. Si no, 300 euros me parece un poco de risa"