Miedo en La Coruña: el Deportivo atraviesa la segunda peor crisis de su historia

El Deportivo de la Coruña es el actual colista de la Segunda División. Este domingo, en un partido clave, el Depor dio el petardazo en Riazor y perdió 0-2 con un Málaga que llegaba a Coruña penúltimo. Con el sexto presupuesto más alto de la categoría, el fracaso en la planificación deportiva es tremendo. 8 puntos y una única victoria en los 12 partidos disputados, dejan muy tocado a un equipo roto que atraviesa su segunda peor racha de resultados en la división de plata del fútbol español de toda su historia -11 encuentros consecutivos sin saborear las mieles del triunfo-.

Las claves del hundimiento

Planificación desastrosa de Carmelo del Pozo

En La Coruña se respira un ambiente que no invita al optimismo. El desencanto de la afición hace que cada partido acuda menos gente a Riazor. La bala del cambio de mister ya está gastada y, de momento, Luis César está haciendo bueno a Anquela. Futbolísticamente el equipo está demostrando todas sus carencias -Carmelo del Pozo, director deportivo blanquiazul ha fracasado estrepitosamente en el mercado estival-. El plantel tiene numerosas carencias y la calidad global dista mucho de ese sexto puesto que marca el presupuesto de los gallegos.

El despido de Anquela y la llegada de Luis César

Hace tiempo que el Deportivo no acierta en su apuesta por encontrar un comandante que lidere la nave blanquiazul. El fichaje de Anquela en verano generó numerosas dudas. El técnico andaluz no dio con la tecla, pero, curiosamente, fue despedido tras firmar el mejor partido del curso -empate contra el Almería en Riazor-. Habrá que dar tiempo a su sustituto, Luis César, pero de momento el cambio de entrenador no ha cambiado absolutamente nada -dos partidos con el nuevo mister que terminan con una goleada en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas y en la derrota de este domingo en un partido clave frente al Málaga-.Los cambios introducidos por el técnico gallego en el duelo contra el conjunto boquerón fueron nefastos y terminaron por condenar a su propio equipo.

Errores lamentables

Si el colectivo no funciona, en cada partido, cada jornada se pueden ver errores individuales flagrantes que condenan a un equipo donde, hoy por hoy, todos parecen mucho peor de lo que realmente son. La situación en la tabla, colistas, no ayuda.

Psicológicamente, el equipo está hundido

No hay fútbol no hay plan, no hay juego colectivo, los errores individuales son constantes y cuestan muy caro, y además, en los psicológico el equipo está muy tocado. La juventud en posiciones claves como el centro de la defensa, se nota. El balón le quema en los pies a muchos jugadores que cuando llegaron este verano a la ciudad herculina pensaban en otros objetivos muy diferentes a los que la realidad de la competición les ha condenado.

Ambiente enrarecido en La Coruña

Cada partido que pasa el desencanto en Riazor es mayor. La afición comienza a dar la espalda a un equipo que con su actitud y un juego desastroso no engancha. Tras el despido de Anquela, los señalados tienen nombres y apellidos: Carmelo del Pozo y el presidente Paco Zas. Los gritos en Riazor pidiendo su dimisión son ya una constante. Hoy por hoy, jugar como local es un arma de doble filo para el Deportivo.