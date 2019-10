La oferta del Real Madrid por Fabián que hace partirse de risa al presidente del Nápoles

El Real Madrid sigue peinando el mercado buscando jugadores que puedan reforzar un centro del campo en el que, por plena cabezoneria de Zinedine Zidane -o viene Pogba o no quiero a nadie-, está bastante cojo de efectivos.

La dirección deportiva merengue, según ha podido saber de primera mano Libertad Digital, tiene un nombre apuntado en rojo en su libreta. Se trata de Fabián Ruiz. El centrocampista andaluz está demostrando tanto en el Nápoles como en la selección española todo su potencial. Se trata de un medio total que es capaz de abarcar mucho campo, realizar coberturas con su extraordinario físico, pero también de llegar desde la segunda línea a posiciones de remate donde saca a relucir su gran disparo de media distancia. Dinámico y bastante técnico, a sus 23 años aún tiene capacidad de crecimiento.

El problema para el Real Madrid es que Fabián ha lucido tanto que, hoy por hoy, su fichaje es deseado por todos los grandes de Europa. El Nápoles, cuyo presidente, Aurelio De Laurentiis, es un auténtico sargento de hierro a la hora de negociar -rechazó 100 millones de euros del City por el central Koulibaly este pasado verano-, se relame. Sabe que tiene entre manos un auténtico diamante en bruto de muchos quilates y no está dispuesto a desprenderse del mismo a cualquier precio.

El Nápoles, que fichó en verano de 2018 a Fabián por 30 millones de euros, tiene margen para hacer negocio. A Fabián le quedan esta y otras tres temporadas de contrato. Desde Italia se asegura que el Madrid ha hecho una oferta de 20 millones de euros más los derechos federativos de Isco Alarcón -hoy por hoy lejísimos de su mejor nivel-. La directiva napolitana se ha tomado a broma el asunto. Bien es cierto que Isco es del gusto de Ancelotti, pero el valor del malagueño ha caído en picado y el Nápoles solo estaría dispuesto a asumir su alta ficha si el precio de venta no es elevado. Además, Fabián solo saldría si alguien se vuelve loco. Y es que, según apunta el propio De Laurentiis, su precio a día de hoy es de 180 millones de euros -en Italia no existen cláusulas de rescisión- y el Nápoles no está dispuesto a negociar con nadie por una cifra inferior. Un precio prohibitivo que, a corto plazo, le aleja del Santiago Bernabéu.