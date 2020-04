El centrocampista del Espanyol Óscar Melendo afirmó este jueves que los compañeros de la plantilla que estuvieron afectados por el coronavirus "están más cansados que el resto a la hora de hacer los ejercicios" y apuntó que necesitarán "tiempo para recuperar su tono físico y estar al cien por cien".

El conjunto blanquiazul sufrió diez casos de coronavirus, ocho futbolistas y dos miembros del cuerpo técnico. Todos ellos ya lo han superado, pero, según explicó Melendo en declaraciones que publica la web del club, parece que su rendimiento se ha visto ligeramente afectado después de pasar por la infección vírica.

Como bien apunta el virologo Javier Cantón, virólogo experto en coronavirus MERS-CoV, a Libertad Digital, asegura que "el coronavirus deja cicatrices. Cuando son muchas partículas virales las que contagian, son muchas las células que destruye. Ante este daño pulmonar tu cuerpo lo que hace es sustituirlo por un tejido que se llama conectivo, esto que lo hace es formar como una cicatriz, un parche para que no te desangres. Este tejido no permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, entonces durante 4 o 5 meses puedes notar que te falta el aire, que no puedes subir unas escaleras con facilidad. Pero ese tejido se va reemplazando y después de seis meses se regenera".

Un efecto secundario que podría impedir que los futbolistas que han pasado el coronavirus, consigan su punto óptimo de forma en los próximos meses.

Melendo destaca las tremendas ganas que tiene todo el plantel perico de volver a competir. "Debemos estar al cien por cien para cuando vuelva LaLiga. Lo echamos muchísimo de menos, pero para competir necesitamos que haya salud. Esto es imprescindible", dijo.

En el plano personal, Melendo explica que a medida que pasan las semanas el tiempo se hace "más ameno". "Tengo una rutina y la sigo. Por la mañana bajo al perro, después hago el entrenamiento que nos facilitó el club, por la tarde juego a la consola, llamo a familia y amigos y por la noche veo series con mi chica", relató.

Melendo confesó que lo más duro del confinamiento es "no poder abrazar a la familia", aunque empatiza con el resto de la sociedad. "Lo más complicado es ver a gente sufrir porque ha perdido sus seres queridos", apostilló.