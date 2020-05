Jovic se rompe un hueso del pie entrenando en casa

Luka Jovic ha sufrido una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho, según ha informado el Real Madrid, lo que le mantendrá de baja varias semanas.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Luka Jovic por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho. Pendiente de evolución", indica la nota emitida por la entidad.

El serbio se lesionó entrenando en su casa en Madrid, tras regresar de Serbia a inicios de la semana, y las pruebas han determinado esta rotura. Jovic estuvo en el centro de la polémica en Serbia tras, supuestamente, saltarse la cuarentena.

Hay que recordar que el Real Madrid pagó 60 millones de euros por el delantero serbio el pasado verano tras tirar la puerta abajo en el Eintracht. En el conjunto merengue, y según ha podido saber Libertad Digital, los que le ven entrenar todos los días aseguran que "no está motivado. Lleva muy mal la suplencia y se viene abajo mentalmente, lo que afecta a su rendimiento en los entrenamientos".

Una situación que no es nueva para Jovic. En sus inicios en el Estrella Roja una de las cosas que menos gustaba a sus entrenadores era la pereza que mostraba en los entrenamientos. En el Benfica no cuajó, en gran parte, porque se vino abajo al ver que no contaba para su entrenador. Con solo dos apariciones en el primer equipo en dos años y ambas desde el banquillo, el conjunto luso se deshizo de él.

Jovic, la gran apuesta de futuro del Real Madrid para su posición de '9', pierde crédito y el conjunto merengue tiene claro que de cara a la próxima temporada la prioridad en el mercado de fichajes es "comprar gol".