El Atlético de Madrid quedó fuera del Mundial de Clubes 2025 tras imponerse por 1‑0 al Botafogo en la última jornada de la fase de grupos. El gol de Antoine Griezmann en el minuto 86 sirvió para lograr la victoria, pero no fue suficiente para revertir la abultada derrota sufrida en el debut frente al PSG (4‑0). El conjunto rojiblanco se quedó a las puertas de los octavos de final, tras el triple empate a 6 puntos en el grupo.

EN LA VENTANILLA DE LOS MILAGROS SIEMPRE ESTÁ JAN OBLAK 🐐 ¡PA-RA-DÓN!@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/jU6xwyP5j2 — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2025

Durante la primera parte, el equipo dirigido por Diego Simeone asumió el control del balón, pero no logró generar ocasiones claras de gol. A pesar de que Botafogo mostró poco en ataque, el conjunto rojiblanco no encontró profundidad ni ritmo ofensivo suficiente para inquietar al portero rival. El equipo brasileño tuvo una ocasión manifiesta de gol que detuvo Jan Oblak. El Atlético de Madrid estalló contra el árbitro por dos acciones polémicas en el área, en las que el colegiado no señaló penalti.

¡EN EL ATLÉTICO NO SE LO PUEDEN CREER! 🤯 El árbitro fue al VAR a revisar un posible penalti sobre Julián… ¡y acabó señalando falta previa de Sorloth! 📺@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK pic.twitter.com/mLS95vjP0a — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2025

En la segunda parte, el Atléti aumentó su intensidad y acumuló varias llegadas peligrosas. La entrada de Ángel Correa y la insistencia de Antoine Grriezmann dieron otro aire al equipo. El empuje final tuvo recompensa con un gol del delantero francés al borde del final, pero la reacción llegó tarde para lograr el margen de tres goles necesario para la clasificación.

¡Griezmann no dejó de creer! 🤝 El gol del Atleti para adelantarse ante Botafogo@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DGRtrJ6i3v — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 23, 2025

La eliminación deja al Atlético fuera de un torneo que afrontaba con ilusión, y confirma una temporada marcada por la frustración en todas las competiciones. Ni en LaLiga, ni en Europa ni en el Mundial de Clubes se logró cumplir con los objetivos. El futuro inmediato del proyecto de Simeone podría entrar ahora en una etapa de reflexión, con ánimo de reconstruir un equipo competitivo para la próxima temporada.

Relacionado El Atleti queda eliminado del Mundial de Clubes por el golaverage



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán; Rodrigo De Paul (Koke, m.65), Conor Gallagher (Antoine Grizmann, m.46), Pablo Barrios (Nahuel Molina, m.84); Giuliano Simeone, Alexander Sorloth (Samu Lino, m.84) y Julián Álvarez

Botafogo, 0: John Victor; Alex Telles (Cuiabano, m.65), Alexander Barboza, Jair, Vitinho (Mateo Ponte, m.74); Marlon Freitas, Gregore, Allan (Newton, m.59); Jefferson Savarino (Álvaro Montoro, m.65), Artur (Santiago Rodríguez, m.74) e Igor Jesús

Gol: 1-0, m.84: Antoine Griezmann

Árbitro: César Ramos (México). Amonestó a Gregore

Incidencias: Partido de la tercera y última joranda de la fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA jugado en el Rose Bowl de Pasadena (California) ante 22.992 espectadores