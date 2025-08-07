Iñigo Martínez deja de ser jugador del FC Barcelona tras alcanzar un acuerdo con el club para la rescisión de su contrato. El defensa central vasco, de 34 años, comenzará una nueva etapa en su carrera profesional en Arabia Saudí, donde firma con el Al‑Nassr como agente libre.

La salida se debe a un pacto establecido la temporada pasada entre el jugador y la directiva azulgrana, según el cual, en caso de recibir una oferta relevante de un club extranjero, especialmente de la liga saudí, tendría libertad para negociar su marcha.

Aunque el central tenía contrato hasta junio de 2026, el Barça ha decidido facilitar su salida sin recibir ningún ingreso por traspaso. A cambio, el club libera alrededor de 14 millones de euros en masa salarial, una maniobra fundamental para inscribir a nuevos fichajes como Joan García y Marcus Rashford, de cara al inicio de la temporada.

Iñigo Martínez, que llegó al Barça en 2023 procedente del Athletic Club y ha disputado 25 partidos oficiales con el conjunto culé. Su gran rendimiento la temporada pasada, deja actualmente muchas dudas en el centro de la defensa del conjunto Hansi Flick. Los jugadores que dispondrá el técnico alemán en su posicisión serán Cubarsí, Araujo, Eric García y Christiensen.

En su nuevo destino, el Al‑Nassr, compartirá vestuario con jugadores como Cristiano Ronaldo o Joao Félix. Íñigo firma un contrato por una temporada con opción a una segunda.