El mercado de fichajes ha finalizado, como cada temporada, con la Premier League siendo la gran protagonista. La capacidad económica del fútbol inglés está muy lejos del resto de grandes ligas. Si sumamos todos los gastos en fichajes de este verano de La Liga, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A, no alcanzan la cifra de 3582 millones que ha desembolsado la Premier League.

El Liverpool de Arne Slot ha sido el equipo que más dinero ha gastado en este periodo: 483.7 millones de euros. El 20 de junio, los reds firmaron a Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, por 137 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia de la Premier League. El último día de mercado, tras varias semanas de negociaciones y diferencias entre el Liverpool y el Newcastle, rompieron el mercado batiendo su propio récord y fichando a Alexander Isak por 150 millones de euros.

¿Quién es Alexader Isak?

Alexander Isak es un delantero nacido en Solna (Suecia) en 1999. Comenzó su carrera en el AIK Estocolmo, donde debutó con tan solo 16 años y ya apuntaba a ser uno de los talentos a futuro del fútbol europeo. En 2017, el Borussia Dortmund se hizo con sus servicios por 8.6 millones de euros. Sin apenas minutos ni protagonismo, se marchó cedido al Willem ll Tilburg de Países Bajos. En la temporada 2018-2019, anotó 14 goles en 18 partidos en la Eredivise, lo que supuso que muchos clubes se interesasen por él.

Al finalizar dicha temporada fichó por la Real Sociedad. El conjunto donostiarra realizó una gran apuesta a futuro desembolsando 15 millones de euros. En San Sebastián maduró como futbolista, anotando 57 goles en las tres temporadas que disputó con el conjunto txuriurdin y siendo una pieza clave en la consecución de la Copa del Rey en la temporada 2019-2020.

Isak in numbers 🔢 pic.twitter.com/kMR11Op959 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

En 2023, el Newcastle apostó por él y pagó 77.5 millones de euros a la Real Sociedad para llevárselo a la Premier League. Allí confirmó que era un delantero diferente, con gol y con un estilo de juego que se adaptaba a la perfección a las características de su liga. En su primera temporada con el conjunto de las urracas anotó 21 goles en liga, siendo el tercero en la tabla de goleadores por detrás de Earling Haaland y Cole Palmer. En la temporada 2024-2025, Isak marcó 23 goles en Premier League, siendo superado solamente por Mohamed Salah. Además, anotó el gol decisivo que le dio al Newcastle la EFL Cup, para ganar su primer título después de 56 años.

Su fichaje por el Liverpool no ha sido nada sencillo. El Newcastle transmitió que el sueco no estaba en venta, incluso se llegó a filtrar que el club pedía 172 millones de euros por su gran estrella. Isak, por su parte, mostró su descontento con aquella situación y decidió entrenarse al margen de sus compañeros y no viajar con el equipo en los amistosos de pretemporada. La presión del jugador terminó haciendo su efecto y finalmente el Liverpool acordó pagar 150 millones de euros, dejando en evidencia su deseo de volver a dominar en Inglaterra y en Europa

Un delantero moderno

Alexander Isak mide 1.92 metros de altura y destaca por su físico y su velocidad, dos cualidades que le colocan como un jugador letal tanto en espacios reducidos como al contraataque. Además, Isak maneja ambas piernas a la perfección, lo que supone una gran preocupación para las defensas rivales. Su altura también le permite dominar el juego aéreo, pero, a diferencia de otros delanteros de gran estatura, no se limita a jugar en el área. De hecho, es todo lo contrario: baja a recibir, genera espacios y lidera la presión de su equipo.

Todas estas características encajan con el perfil de "delantero moderno" que buscan los grandes equipos de hoy en día. Acompañado de jugadores de gran talento como Mohamed Salah o Florian Wirtz, Isak buscará en Anfiled ser la referencia de gol del conjunto de Arne Slot. Por el momento, tendrá que competir el puesto con Hugo Ekitiké, delantero francés por el que el Liverpool ha pagado 95 millones de euros este verano y que ha anotado dos goles en las tres primeras jornadas de liga.