El encuentro entre Turquía y España dejó una imagen inédita que involucró a las dos grandes promesas de cada selección: Arda Güler y Lamine Yamal. En el minuto 68, con el marcador ya en 0-6 y un ambiente de tensión en el estadio por la clara superioridad del conjunto español, Güler empujó a Lamine Yamal cuando este se colocó delante del balón para impedir que el turco ejecutara con rapidez una falta.

En la previa del choque, el futbolista del Real Madrid había declaró: "No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento. Va a hacer todo lo posible para ponernos en dificultades, pero nosotros también tenemos mucho potencial y vamos a jugar con mucha confianza". Unas palabras que reflejaron la madurez del turco, quien incluso le deseó suerte a Lamine en la rueda de prensa del día anterior.

Lamine Yamal x Arda Güler. pic.twitter.com/kIJbF5W9Yp — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) September 7, 2025

Todo se desató en el minuto 68, cuando la selección turca se veía claramente superada por el equipo de Luis de la Fuente y buena parte del público en el Konya Büyükşehir Arena comenzaba a abandonar el estadio. Tras una falta cometida por Robin Le Normand sobre Arturkoglu en un duelo aéreo, Güler cogió el balón para sacar la falta. En ese momento, Lamine Yamal, que regresaba de posiciones ofensivas, se plantó delante de la pelota para impedir el saque rápido.

Fue entonces cuando Güler empujó a Lamine para apartarlo, lo que provocó la protesta inmediata del español entre los silbidos de la grada. El colegiado, Michael Oliver, intervino para advertir a Lamine y pedirle que se retirase, al mismo tiempo el jugador culé respondía con una sonrisa irónica. A continuación, el árbitro también tranquilizó al jugador turco.

El reproche de Luis de la Fuente

Desde la zona técnica, Luis de la Fuente, que presenció la acción muy de cerca, reprendió a su futbolista con un grito. El seleccionador consideró innecesaria esa actitud con el partido resuelto, ya que podía costarle una tarjeta amarilla. Cinco minutos más tarde, decidió sustituir a Lamine Yamal y, cuando este se dirigía al banquillo, se acercó a él para dedicarle unas palabras que, por el gesto del joven delantero, estaban relacionadas con el incidente con Güler.

Lo cierto es que no será la última vez que ambos se crucen. En los próximos meses coincidirán en varias citas: primero en el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, previsto para el fin de semana del 25-26 de octubre y después, el 18 de noviembre, en el partido de vuelta entre España y Turquía. Además, volverán a enfrentarse en mayo en el Clásico del Santiago Bernabéu, sin descartar posibles duelos en la Supercopa de España, la Copa del Rey o la Champions League.