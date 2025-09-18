El dilema de Simeone: Llorente, héroe ofensivo o muro defensivo

El Atlético de Madrid regresó a Anfield cinco años después de una de las gestas más recordadas de la era Simeone. Aquel 11 de marzo de 2020, el conjunto rojiblanco eliminó al entonces campeón de Europa en una prórroga que quedó marcada en la memoria de los aficionados colchoneros. El héroe de aquella noche, Marcos Llorente, volvió a brillar ayer en el mismo escenario, confirmando su romance con el estadio del Liverpool, donde ha anotado cuatro goles en dos visitas.

En el partido de ayer, Llorente volvió a ser un todoterreno. Iniciando como lateral derecho, sorprendió llegando desde segunda línea para abrir el marcador en la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, tras los cambios de Simeone, adelantó su posición y anotó el gol que le daba el empate al Atleti con una volea desde fuera del área. Para redondear su actuación, en el último suspiro del encuentro sirvió un centro teledirigido a Sorloth que pudo suponer el empate.

Llorente analiza el partido en Liverpool 🎙️ pic.twitter.com/uHz13dEBcm — Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025

El debate de siempre

El gran partido de Llorente en Anfield ha vuelto a reabrir un debate repetitivo en el entorno rojiblanco: ¿debe jugar más cerca del área rival o seguir ocupando la banda derecha en labores defensivas?

El Atlético de Madrid se ha reforzado en verano con hasta tres fichajes defensivos, entre ellos Marc Pubill, lateral derecho que llegó procedente del Almería. A pesar de ello, Pubill aún no ha debutado como titular, y Llorente se ha consolidado en esa posición. Por su parte, Nahuel Molina tampoco ha conseguido arrebatarle el puesto a Llorente.

Con dos goles y una asistencia en cinco partidos, la discusión sigue en el aire. Muchos aficionados piden verlo en posiciones más ofensivas, pero no es una tarea fácil para Simeone. La irrupción de Giuliano y la llegada de nuevos centrocampistas como Baena, Almada o Cardoso, complican la inclusión de Llorente en la medular. Lo cierto es que, juegue donde juegue, es un pilar fundamental para el conjunto rojiblanco.

Un futbolista polivalente

La versatilidad de Marcos Llorente es uno de los tesoros más preciados para Simeone y, seguramente, para cualquier entrenador del mundo. Desde su llegada en 2019, el madrileño ha jugado prácticamente en todas las zonas del campo: mediocentro, interior, carrilero, lateral, mediapunta o incluso delantero.

En aquellos octavos de final de Champions de 2020, ingresó en el minuto 56, sustituyendo a Diego Costa, y acabó revolucionando la eliminatoria: dos goles en la prórroga y una asistencia a Morata que sellaron el pase rojiblanco. "Es la noche más bonita que he vivido en el fútbol. No estoy acostumbrado a marcar ni a noches como estas", confesó Llorente tras el partido. Esa temporada anotó 12 goles en LaLiga, una cifra que evidenció su capacidad ofensiva.

Admítelo. Nunca olvidarás lo que sentiste con este gol. pic.twitter.com/xeKgbCUsmz — Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025

Sin embargo, en los últimos años, Simeone ha optado por retrasar su posición, utilizándolo como lateral o carrilero. Aunque sus mejores temporadas fueron en posiciones adelantadas, el técnico argentino valora más su solidez defensiva.