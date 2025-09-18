Insólita imagen de los jugadores del Mónaco: se bajan en calzoncillos del avión

El protagonismo de los partidos de Champions no solo está en el césped, y los jugadores del AS Mónaco fueron partícipes de ello. El conjunto francés puso rumbo a Bélgica para disputar el encuentro de este jueves a las 18:45 ante el Brujas, en el que será el estreno de ambos equipos en esta edición de la UEFA Champions League. Un viaje que no pudo realizarse debido a que el sistema de aire acondicionado del avión se estropeó antes de partir.

Este hecho nos dejó una imagen surrealista captada por el futbolista holandés Jordan Teze. Los jugadores del conjunto monegasco se quitaron la ropa, quedándose en ropa interior en el interior del avión a causa del calor que había dentro de la aeronave. Finalmente, los jugadores se bajaron del avión semidesnudos y no pudieron poner rumbo a Bélgica.

🚨🚨AS MONACO ❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné ! 😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

El entrenador del Mónaco, Adi Hutter, tomó la decisión de no realizar el viaje en el horario previsto y hacerlo en la mañana del jueves por motivos de seguridad. "Desafortunadamente, no pudimos salir hoy. No sé si este contratiempo tendrá algún impacto, ya que somos profesionales y cambiamos nuestro horario inmediatamente. Por lo tanto, viajaremos a Brujas mañana (jueves), que es la mejor solución posible, sobre todo porque ya lo hicimos para el partido en Auxerre el sábado, viajando el mismo día", afirmó Hutter tras bajarse del avión.

La buena noticia para el Mónaco es que el tiempo de vuelo que separa Niza, lugar de donde parte el equipo, y Brujas es de poco menos de dos horas. Dentro de las posibilidades que hay en esta fase inicial de la UEFA Champions League, es un trayecto corto que no supone un desgaste adicional para los jugadores.