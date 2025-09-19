El estreno como local del F.C. Barcelona en la UEFA Champions League ya tiene lugar. Será en el Estadio Olímpico de Montjuic, ante nada más y nada menos que el vigente campeón de la competición, el Paris Saint-Germain. El conjunto azulgrana aún no tiene las licencias para abrir el Camp Nou, por lo que la directiva busca alternativas de manera constante. El Ayuntamiento se mantiene firme, y no permitirá la apertura del estadio hasta que no se garantice la máxima seguridad para los espectadores.

Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/NP6cVXd1YK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2025

La noticia la ha comunicado el propio club a través de una nota de prensa: "El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al Paris Saint-Germain, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. El FC Barcelona agradece a sus socios su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".

El próximo partido que disputará el Barcelona será este domingo ante el Getafe a las 21:00 de la noche en el Johan Cruyff, como ya confirmó el club el jueves. El siguiente compromiso liguero como local del conjunto azulgrana será el 28 de septiembre ante la Real Sociedad, tres días antes del partido frente al PSG. El club todavía no ha comunicado dónde jugará dicho encuentro.

𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐇𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎 📌 Jornada 7

⚽ Barça - Real Sociedad

🗓 28/09 - 6.30pm CEST pic.twitter.com/lq4o8GLe4G — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2025

Venta de entradas

Al igual que en los encuentros de liga ante el Valencia y el Getafe, la venta de entradas es algo que afecta de manera directa a los socios. El club ha informado que el encuentro se disputará con el mismo aforo destinado a socios que en la temporada 2024/2025.

Los 16.151 socios de las temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuic podrán adquirir sus entradas 24 horas antes que el resto. Pasado ese tiempo se abrirá la venta para el resto de socios abonados en Montjuic en algún momento. En los próximos días el club hará oficiales las fechas de compra.

Precios del partido

El club también ha dejado claro el precio de las entradas para el que será el mejor partido de la liguilla de la Champions como locales. Según informa el F.C. Barcelona: Los precios que se aplicarán para este partido, para aquellos socios y socias que hayan sido titulares del Abono Estadio Olímpico de Montjuic en las temporadas 2023/24 y 2024/25, son proporcionales al precio del que sería el abono completo de la temporada 2025/2026".

Es decir, los precios de las entradas oscilan entre los 11 y los 37 euros, en función de la zona del estadio, que sería el equivalente al precio por partido que pagan los abonados al club.