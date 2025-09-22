José Mourinho ha caído de pie en el Benfica. En su estreno a los mandos del conjunto portugués, consiguió los tres puntos en una convincente victoria fuera de casa ante el AVS Futebol SAD. De esta manera, el Benfica se mantiene en segunda posición, a cinco puntos del Oporto, con un partido menos. Desde su llegada a Lisboa, Mourinho se ha mostrado con mucha ambición y muy sonriente en las escasas sesiones de entrenamiento que ha dirigido antes del debut liguero.

El Benfica hizo público un vídeo en sus canales oficiales, en el que se escuchan las palabras del técnico portugués a sus jugadores, poco antes de saltar al terreno de juego. "Lo lindo es ganar en el Benfica. Jugar en el Benfica es jodido. Perder en el Benfica es jodido. Ganar en el Benfica es hermoso de cojones. Ya hemos hablado mucho. Ahora vamos, ahora es ahí dentro, y vamos a machacarlos", expresó Mourinho. Posteriormente tomó la palabra el capitán, Nicolás Otamendi, que declaró: "Lo único que sirve en este club es sumar tres puntos y conquistar títulos".

Primera alegría al mando del Benfica

Tras el partido, Mourinho valoró positivamente la victoria, especialmente por el juego de su equipo en la segunda mitad: "En la segunda parte jugamos mucho mejor, giramos la pelota, encontramos soluciones, encontramos profundidad. Fuimos dominadores en la segunda parte". Además, el técnico portugués quiso ensalzar la actuación de sus jugadores debido a la presión que suponía tener que sumar los tres puntos tras la debacle en Champions. "Veníamos de un periodo difícil en el que los niveles de confianza bajan y la presión aumenta."

El técnico portugués confesó que gracias a haberse enfrentado al Benfica hace menos de un mes, cuando dirigía al Fenerbahçe, tenía al equipo estudiado. "Vi cosas que me gustaría cambiar con el tiempo. El trabajo fue obviamente poco. Todavía no he conseguido que los jugadores disfruten de esa presión de jugar en un club grande como lo es el Benfica."

Mañana martes, el portugués se estrenará en el Estadio da Luz ante su nueva afición en el encuentro que disputará el Benfica ante el Rio Ave a las 21:15 de la noche. Un equipo visitante que históricamente se le da muy bien al Benfica: 29 victorias, 4 empates y 2 derrotas. La temporada pasada sumaron los seis puntos posibles en los encuentros de liga, destacando un abultado 5-0 en el partido que disputaron como locales, el que entonces era el conjunto de Bruno Lage.