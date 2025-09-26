El Riyadh Air Metropolitano será testigo este sábado a las 16:15 de un nuevo derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Las dinámicas de ambos equipos son completamente opuestas en el tramo inicial de temporada. El Atleti llega al encuentro con la mitad de puntos que el Madrid, dejando serias dudas en su estilo de juego. Los de Diego Pablo Simeone suman dos victorias, tres empates y una derrota en el campeonato liguero. Cabe destacar que ambas victorias han sido como local, ante el Villarreal y el Rayo Vallecano, equipos que esta temporada disputan competición europea.

Por su parte, el Madrid llega con pleno de victorias en liga, dominando todos los aspectos del juego en cada partido. Los de Xabi Alonso lideran la clasificación con 18 puntos, con un balance de catorce goles a favor y tres en contra. La gran amenaza para el conjunto rojiblanco será Kylian Mbappé, que llega en su mejor estado de forma desde que aterrizó en la capital, habiendo anotado siete goles en lo que va de campeonato. La incógnita del Madrid será si Vinicius Junior vuelve a mostrar su mejor versión como hizo ante el Levante, y si Franco Mastantuono estará en el once titular. Cabe destacar que Xabi Alonso ya tiene recuperados por completo a Jude Bellingham y a Eduardo Camavinga, que probablemente no partan de inicio en el derbi.

Últimos enfrentamientos

En las últimas dos temporadas, ambos clubes se han enfrentado un total de ocho veces. El Atlético de Madrid ha logrado tres victorias (una en prórroga), mientras que el Real Madrid se ha impuesto en dos ocasiones (una en prórroga). Los otros tres encuentros finalizaron en empate con idéntico resultado (1-1).

En la temporada 2023-2024, el duelo liguero que se disputó en el mes de septiembre finalizó con victoria para los rojiblancos (3-1), gracias a un doblete anotado por Álvaro Morata y a un gol de Griezmann. En enero se volvieron a ver las caras en la Supercopa de España, esta vez con victoria merengue en la prórroga (5-3), finiquitada gracias al tanto de Brahím Díaz a portería vacía en el último minuto, cuando Jan Oblak había subido a rematar un córner de su equipo.

Ocho días más tarde, el sorteo de la Copa del Rey nos brindó otro derbi en octavos de final. Este se disputó en el feudo del conjunto rojiblanco, y el Atleti se tomó la revancha de la prórroga de la temporada anterior en los cuartos de final de Copa en el Santiago Bernabéu. El partido finalizó 2-2, pero en el tiempo extra Antoine Griezmann y Rodrigo Riquelme desnivelaron la balanza en favor de los colchoneros. El último encuentro entre ambos equipos fue el partido de vuelta del campeonato de liga en el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando parecía que el Madrid se llevaba los tres puntos gracias al gol de Brahím en la primera mitad, Marcos Llorente se encargó de aguar la fiesta merengue en el minuto 93.

La temporada pasada, el sorteo de la Champions League dictaminó que Real Madrid y Atlético de Madrid se volverían a enfrentar las caras, además de los encuentros de liga. Ambos choques ligueros finalizaron con empate en el marcador (1-1). En el partido de ida en el Metropolitano, Militão abrió la lata en el minuto 64 para adelantar al Madrid, pero Ángel Correa desató la locura en el estadio igualando el choque en el 94’. En el encuentro de vuelta el resultado fue el mismo, pero con orden contrario de goles. Julián Álvarez adelantó al conjunto de Diego Pablo Simeone desde el punto de penalti, pero Mbappé igualó el marcador nada más comenzar la segunda mitad.

El 21 de febrero de 2025, el sorteo de la UEFA Champions League emparejó al Madrid y al Atleti en los octavos de final. El partido de ida se lo llevó el Madrid en el Santiago Bernabéu (2-1) gracias a los goles de Rodrygo y Brahím. Una semana después, el gol tempranero de Gallagher en el primer minuto de partido igualó la eliminatoria, que se resolvió en la tanda de penaltis. El doble toque de Julián Álvarez y el balón al larguero de Marcos Llorente condenaron al Atleti, que cayó eliminado de la Champions League ante su máximo rival.

Bajas de ambos equipos

Para el choque de este sábado, Simeone y Xabi no podrán contar con tres jugadores cada uno. Por parte del Atlético de Madrid, el Cholo dispondrá de Almada, Cardoso y Giménez. En cambio, el que sí que estará presente será Álex Baena, que ya está totalmente recuperado de su lesión. Por su parte, Xabi podrá contar con Trent, Mendy y Rüdiger, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Los que sí estarán disponibles serán Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que ya han contado con minutos en liga ante el Espanyol y el Levante.