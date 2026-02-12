El COI se quita la careta: expulsado de los Juegos Olímpicos por honrar a los asesinados por Rusia

El COI no quiere política en los Juegos Olímpicos, pero en realidad no quiere algunas políticas, las que no le convienen, las que le incomodan. Tolera lo que no le molesta y aplasta sin piedad lo que incomoda su burbuja hipócrita. La expulsión de Vladyslav Heraskevych de Milano Cortina es, una prueba más, de doble vara de medir de un organismo que es escrupuloso con las reivindicaciones, según quién la haga y qué revindique. Los Juegos de Invierno de 2026 ya tienen su primer escándalo y ha ocurrido en unas oficinas, no en las pistas donde compiten los deportistas. El COI ha decidido expulsar de la competición a Heraskevych, la gran esperanza ucraniana en skeleton. ¿Cuál ha sido su crimen? querer competir homenajeando a sus compatriotas caídos en la guerra ante Rusia.

Heraskevych pretendía competir con un casco que llevaba fotos de más de 20 deportistas ucranianos asesinados por las bombas rusas, incluida Alina Perehudova, una niña de solo 14 años. Un gesto de memoria, de humanidad, de dignidad. Nada de consignas políticas, nada de ataques directos: solo caras de víctimas para que el mundo no olvide. El COI, cobarde y cínico, lo clasificó como "propaganda política" y se escudó en su Regla 50 de la Carta Olímpica para mandar a la basura el gesto de humanidad de Heraskevych.

El organismo que preside Thomas Bach tuvo una reunión con la presidenta de la comisión de atletas, Kirsty Coventry, y, según cuentan, fue un encuentro tenso y en el que el COI fue inflexible.

La postura del COI fue inamovible, pero también lo fue la respuesta del piloto. A Heraskevych se le ofreció la salida, o más bien la limosna, la migaja, de llevar un brazalete negro, algo a lo el ucraniano se negó. "Este es el precio de nuestra dignidad", ha escrito en sus redes sociales. O corría con su casco o no corría. El COI ha actuado, le ha retirada su acreditación y ha sido expulsado de las series clasificatorias.

Heraskevych no se ha mordido la lengua al señalar que el COI tiene "miedo" de que las imágenes de los que ya no están incomoden el relato oficial de unos Juegos que pretenden ser ajenos a la realidad, la de una invasión que sigue desangrando a Ucrania.

"Tenemos que ser capaces de mantener un entorno seguro"

La delegación ucraniana ya ha puesto el caso en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras el COI sigue haciendo equilibrismos para encajar a los atletas rusos bajo bandera neutral, no ha dudado ni un segundo en aplicar la mano más dura contra quien simplemente pretendía que el mundo no olvidara el rostro de las víctimas.

Una vez más, el olimpismo demuestra que le importa más la pulcritud de sus cascos que la realidad de sus atletas y de lo que está sucediendo en el mundo. El COI es un organismo podrido, hipócrita y cómplice por omisión. Y hoy, por su culpa, un atleta valiente y con principios ha pagado el precio de no agachar la cabeza ante los poderosos.

Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, ha querido dar la cara tras lo sucedido y quiso dejar claro ante los medios que estaba de acuerdo con el mensaje del casco. "Nadie, absolutamente nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es muy poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje, se trata literalmente de las normas y los reglamentos. En este caso, el campo de juego, tenemos que ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permite ningún mensaje. Los deportistas nos pidieron que mantuviéramos ciertas áreas —la zona de competición, el podio y la Villa Olímpica— como zonas seguras. ¿Cómo podíamos mantenerlas seguras para que no se nos pidiera utilizarlas para algo con lo que no estaban de acuerdo? Tenemos estas reglas para intentar ser justos y también para intentar permitirnos hacer ambas cosas: permitir que los deportistas se expresen, pero también permitir que los deportistas estén seguros", ha afirmado.