El Atlético ha vivido y sigue viviendo las artimañas antideportivas desde Barcelona

El Atlético, como bien contó Libertad Digital hace unas semanas, sabía que en el contexto de su eliminatoria ante el Barcelona iba a tener que vivir las artimañas antideportivas desde Barcelona. Y no solo con información o maniobras del club sino también de su prensa y entorno.

La realidad es que desde que el Atlético se emparejó con el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey todo se ha desatado. Es más, desde el 4-0 de la ida, la situación ha llegado a límites insostenibles. Lo analizamos

El tema Julián con mentiras descaradas

"Se acaba la paciencia con Julián Álvarez: ¡pitos en el Metropolitano!". Así rezaba un tuit publicado y posteriormente borrado por el diario Sport sobre una noticia firmada por el periodista Marc Gázquez. Noticia falsa.

No solo se podía leer una nota de los lectores en el tuit desmintiendo que se pitase a Julián en el Metropolitano ante el Brujas sino que hay un vídeo de Movistar en el que se ve la increíble ovación que se llevó el argentino cuando fue cambiado. Tácticas desde Barcelona que llevan la mentira por bandera.

Entrevistas a jugadores azulgranas con preguntas marcadas sobre Julián

Primero fue Araújo antes del 4-0 y luego fue Cubarsí. Casualmente de sus dos entrevistas los titulares que se sacaron giraban en torno a Julián Álvarez. Uno antes del 4-0 en el Metropolitano y otro tras la goleada rojiblanca.

Quejas arbitrales y un Laporta desatado

Nada más acabar el partido de ida tanto Flick como Laporta se quejaron del arbitraje. No por una jugada con 0-0 sino por el tanto anulado ya con 4-0 a favor de los rojiblancos y con idéntico resultado la expulsión de Eric García que le hará perderse el partido de vuelta.

El Barcelona emitió un comunicado:

El FC Barcelona informa que ha hecho llegar este sábado 14 de febrero una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el Club expresa su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo. En el documento, el Club expone varios puntos fundamentales: 1. Falta de coherencia en el criterio disciplinario El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica, especialmente en cuanto a sanciones disciplinarias. Esta disparidad genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición. 2. Criterios contradictorios en acciones de mano El Club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos en el área, incluso en partidos arbitrados por los propios colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento.

Laporta a su vez también usó sus armas: "Lamentablemente ayer sufrimos toda una serie de adversidades, desde un césped en malas condiciones hasta un gol mal anulado que no nos permitió iniciar una remontada"

Los rumores de salidas de jugadores del Atlético

El primero por supuesto ha sido Julián Álvarez, pero no ha sido el único. En las últimas semanas se ha puesto fuera del Atlético a Griezmann, por ejemplo. Lo de Orlando es verdad, pero de ahí a decir que seguro que se iba a marchar hay un trecho importante. Desde Barcelona se ha fomentado este tema.

También se ha llegado a decir que el cambio del otro día en Oviedo con Lookman fue por un problema entre el nigeriano y Simeone cuando el cambio estaba pactado. Todo de cara al partido de vuelta. Además no olvidemos las informaciones, todas falsas y desmentidas, que hablaban de un supuesto preacuerdo de Simeone con el Inter de Milán de cara al final de temporada.

El Atlético espera todo tipo de cosas en esta previa del choque de vuelta. Eso sí, lo que no quiere sufrir es un arbitraje perjudicial o se tomarán medidas.