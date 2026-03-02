El caso Negreira entra en una dimensión desconocida y el Real Madrid espera y cree que la UEFA sancionará duramente al Barcelona en los próximos meses. Según ha desvelado Ramón Álvarez de Mon, en las oficinas de Valdebebas impera una certeza absoluta: el castigo de la UEFA al FC Barcelona no es una posibilidad remota, sino un escenario inminente. El optimismo en la zona noble del Bernabéu se basa en un análisis exhaustivo de la instrucción judicial, que ha aportado material más que suficiente para que el fútbol europeo tome cartas en el asunto sin esperar a que la justicia ordinaria española —mucho más lenta— dicte una sentencia firme.

Hay que recordar que el Real Madrid actúa como acusación particular y ha seguido desde primera línea toda la instrucción en el juzgado y está reportando todas las novedades a la UEFA. ¿Una sanción al Barcelona está dentro de lo pactado por Florentino Pérez en el acuerdo para detener la Superliga? Quién sabe. Aunque desde la Ciudad Condal se intente vender el relato de que eran pagos por "informes técnicos", la UEFA maneja sus propios estándares de integridad, donde la mera sombra de la duda y el conflicto de intereses son suficientes para actuar. El reconocimiento explícito por parte de los diferentes representantes del Barça de que los pagos al vicepresidente de los árbitros existieron, es el "punto de no retorno".

La vía rápida de Ceferin frente a la lentitud de la FIFA

El Real Madrid está preparando un informe detallado y extenso para la FIFA —organismo que tiene potestad para retirar títulos o incluso decretar descensos— y la convicción interna es que la UEFA será la primera en golpear. Aleksander Ceferin ya calificó en su día este caso como "uno de los más graves de la historia del fútbol", y en Madrid creen que el expediente sancionador, que quedó en suspenso para ver cómo prosperaba la vía penal, está a punto de reactivarse.

El marco punitivo que maneja la UEFA es demoledor: el Barcelona se enfrenta a una exclusión de las competiciones europeas por un período que podría oscilar entre uno y diez años y/o la opción de prohibir inscribir jugadores en competiciones que organiza la UEFA durante un período de tiempo. En Valdebebas consideran que lo que ya ha ocurrido en la fase de instrucción judicial permite a la UEFA retomar su iniciativa administrativa de inmediato, sin necesidad de esperar al juicio oral o a una condena por corrupción deportiva.

En el Real Madrid no pasan por alto las consecuencias que este castigo tendría en el equilibrio del fútbol español. Una sanción de años sin Champions League para el Barcelona supondría un golpe durísimo para la economía azulgrana. No se trata solo de dejar de percibir los ingresos por televisión y taquilla de la máxima competición, es el impacto en cadena sobre los patrocinadores, que suelen incluir cláusulas de penalización por no jugar en Europa, y la imposibilidad de atraer talento.

El papel de la justicia deportiva

Es fundamental entender, como subraya Ramón, que la justicia penal y la deportiva corren por raíles distintos. Mientras en el juzgado rige la presunción de inocencia hasta el último minuto, la justicia deportiva es de carácter administrativo. Para la UEFA, el hecho probado de los pagos realizados durante décadas al número dos de los árbitros es una violación de sus estatutos y desde el Real Madrid, con información de primera mano procedente de la UEFA, creen que habrá una respuesta ejemplarizante para proteger la limpieza de sus competiciones.

El Madrid está seguro de que la reparación está cerca. En el Bernabéu se preparan para un terremoto que cambiará el panorama del fútbol europeo en los próximos meses. La cuenta atrás para la resolución de la UEFA ha comenzado y, por primera vez, los plazos parecen jugar en contra de los intereses del club azulgrana.

El Real Madrid también se va a dirigir a la FIFA para que sancionen al Fútbol Club Barcelona, pero creen que, antes que la FIFA, la UEFA sancionará al Fútbol Club Barcelona. Hay algo clave en todo este asunto y es que la UEFA considera que no necesitan una sentencia judicial para actuar, algo que sí haría falta para que en España se tomen medidas.