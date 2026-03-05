Esquizofrenia en Aston Martin: el AMR26 es una "silla eléctrica" en pista, pero Newey ya ve un chasis ganador

La pretemporada de Aston Martin está siendo un ejercicio de masoquismo puro. Mientras el mundo de la Fórmula 1 esperaba a ver cómo será este nuevo deporte, con tantos cambios, en España estamos pendientes de comprobar cómo responde el Aston Martin en pista. ¿Bofetón de realidad o una mínima esperanza para la ilusión? No se trata solo de que el coche sea lento o de que el motor Honda no aguante las revoluciones; se trata de que, ahora mismo, el AMR26 es un potro de tortura. Lance Stroll no se ha mordido la lengua al describir la pesadilla que produce el motor en forma de vibraciones: "Es como si te estuvieran electrocutando en una silla eléctrica".

"Se caen los espejos": el realismo sucio de Alonso

Lo que en los ordenadores de Silverstone parecía una obra de arte aerodinámica, en el asfalto se ha convertido en un potro de tortura. La brecha entre el optimismo técnico y la realidad del piloto es hoy un abismo. Lance Stroll y Fernando Alonso han sido brutalmente sinceros. Las vibraciones, producidas por el motor Honda, son tales que el coche se deshace en marcha.

Fernando Alonso ha confesado que la situación es límite: "Las vibraciones son tan fuertes que se nos caen los espejos retrovisores, no ves nada por el retrovisor". Es la imagen del caos: un bicampeón del mundo a 300 km/h en un coche que se autodesintegra por una frecuencia de vibración que el equipo aún no sabe mitigar.

Es un jabato. Pase lo que pase, Alonso va a luchar "Si estuviese luchando por victorias, puedo hacer 3h en el coche con las vibraciones" "Tenemos que mejorar esas vibraciones. Han probado 3-4 soluciones en Japón, tengo curiosidad de verlas"

Sin embargo, fiel a su espíritu competitivo, Fernando Alonso ha lanzado un mensaje que resume su carrera: "Daría tres horas en la silla eléctrica si estuviéramos luchando por la victoria, pero no es el caso". El problema es que, de momento, esa lucha es contra su propia mecánica.

Adrian Newey daba más detalles de qué le pasa al coche: "Esa vibración está causando algunos problemas de fiabilidad, como la caída de los retrovisores, entre otros, que tenemos que solucionar. Pero el problema más importante es que la vibración se transmite finalmente a las manos del piloto. Por eso, Fernando Alonso cree que no puede dar más de 25 vueltas seguidas antes de correr el riesgo de sufrir daños nerviosos permanentes en las manos. Lance cree que no puede dar más de 15 vueltas antes de alcanzar ese umbral".

La profecía de Newey: son el quinto coche en chasis

Pero mientras los espejos saltan por los aires y los pilotos sufren calambres, Adrian Newey mantiene una calma inesperada tras días complicados, con mucho trabajo y conflictos entre Honda y Aston Martin. El gurú de la aerodinámica cambia el relato del pesimismo: "En cuanto a chasis, diría que somos el quinto coche", así que quizá tengamos opciones de entrar en la Q3. Es una declaración que habla del potencial de evolución que tiene el Aston Martin cuando encuentre la fiabilidad, pero también de un presente, en Australia, para terminar en puntos. Newey no está mirando los retrovisores caídos; está mirando el flujo de aire que el coche es capaz de procesar a pesar del tembleque estructural.

"Es como electrocutarte en una silla... pero cuando todas las piezas encajen, estoy seguro de que podremos estar donde queremos estar" Lance Stroll no esconde los problemas de Aston Martin, pero confía en encontrar pronto una solución

El ingeniero británico aseguró que el coche cuenta con una base sólida y con un importante margen de evolución a lo largo del campeonato: "Estamos entre 0,75 y 1 segundo por vuelta de los mejores, pero creo que lo hemos conseguido. El coche tiene un enorme potencial de desarrollo. Tenemos un plan bastante agresivo en marcha ahora mismo.

"Tenemos potencial para estar en cabeza"

El contraste en el garaje es total. Los mecánicos sudan para que el coche aguante sin romperse, mientras los ingenieros de diseño ven en los datos un diamante en bruto. Aston Martin ha pasado del ridículo técnico de no poder completar un simulacro de carrera a la esperanza de tener, por fin, una base ganadora bendecida por el mejor ingeniero de la historia. Newey no descarta que el equipo pueda acabar luchando con los mejores: "Claro que no es ahí donde queremos estar ahora, pero "tenemos el potencial de estar en cabeza en algún momento de la temporada".

La pregunta ahora es cuánto tardarán en convertir esa "silla eléctrica" en un bólido dócil. Si logran fijar esos retrovisores y calmar las vibraciones sin perder la esencia del chasis que Newey ya alaba, Fernando Alonso podría pasar de la tortura física a la gloria del podio. El camino a la gloria en Silverstone, de momento, está siendo doloroso.