La temporada 2026 de Premier Padel ha echado a andar con una intensidad que confirma que este deporte no entiende de transiciones. Tras el paso del circuito por Riad (P1) y Gijón (P2), el panorama profesional ha quedado dibujado en el cuadro masculino y en el femenino confirmando las intuiciones que tantos tenían. En los chicos, por muchas nuevas parejas, los títulos, en un altísimo porcentaje, se los van disputar Coello/Tapia y Galán/Chingotto. Entre las chicas sí había más dudas sobre quién daría un paso adelante y competir con Brea/Triay, la única pareja que se mantenía unida. Ese paso lo ha dado, claramente, Aria Sánchez y Andrea Ustero.

Cuadro Masculino: El "Clásico" continúa

Si 2025 terminó con el dominio tiránico de Arturo Coello y Agustín Tapia, el inicio de 2026 ha demostrado que Ale Galán y Fede Chingotto no están dispuestos a ser meros espectadores. Dos torneos: Riad para Coello y Tapia. Gijón, para Galán y Chingotto. Y en ambas finales, se enfrentaron estos cuatro jugadores. Continúa el duopolio sin que una tercera pareja asome la cabeza.

Gijón, ¿una victoria mentirosa? En Riad , los "Golden Boys" (Coello/Tapia) impusieron su ley con una victoria contundente en dos sets, demostrando que su velocidad de crucero sigue siendo inalcanzable para la mayoría. Sin embargo, en Gijón , "Chingalán" se impuso a los números 1 en una final táctica y vibrante ya que Asturias no es una pista propicia para la pegada. Habrá que ver en siguientes torneos si se siguen repartiendo los torneos porque da la sensación de que los número 1 tienen en mente la race, la carrera por sumar más puntos, y solo se esfuerzan al máximo en los torneos donde más puntos se reparten, como fue en Riad. No jugaron Gijón 2025, así que suman puntos.

La sorpresa: Jon Sanz y Coki Nieto . La pareja española ha vuelto a demostrar que el corazón y la entrega pueden suplir la falta de centímetros. Su victoria ante Lebrón y Augsburger en Gijón confirma que son una alternativa real para ser la pareja número 3 ya que las dos primeras posiciones están muy claras.

La decepción: Juan Lebrón y Leo Augsburger. Después de forzar un tercer set ante los número 1 en Riad, se esperaba más de esta pareja en Gijón, pero les falta orden y, sobre todo, consistencia en los momentos de máxima presión para caer en los cuartos de final. Augsburger mostró destellos de su potencia, pero también los nervios propios de enfrentarse a los mejores. Eso, o que necesita mejorar su volumen de juego ya que tuvo demasiados errores no forzados. Aun así, a Lebrón se le ve más calmado y contento con su compañero. GA LAN TI CO 👽👽#PremierPadel #GijonPremierPadelP2 #QatarAirwaysPointoftheDay pic.twitter.com/0w4skEW34G — Premier Padel (@premierpadel) March 8, 2026

Cuadro Femenino: Ustero-Sánchez tienen química

La separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría provocó un aluvión de cambios y la gran pregunta de sí habría una o más de una pareja con el talento y el carácter para pelear el número 1 ante Brea/Triay. De momento, Ari Sánchez y Andrea Ustero han levantado la mano, mientras que las favoritas de muchos, Paula y Bea González han comenzado con alguna duda.

La explosión de Ari Sánchez y Andrea Ustero: son el nombre propio del momento. La unión de la experiencia y el temple de la número 1 con la insolencia y el talento zurdo de la joven Ustero (apenas 18 años) ha dado frutos inmediatos: campeonas en Riad, un torneo mucho más importante que Gijón, y final en Asturias. Un balance que hubiera firmado cualquier pareja, incluyendo a las número 1 que son las mas regulares, pero que acumulaban cinco torneos sin ganar hasta su victoria en Gijón donde tuvieron que esforzarse al máximo. Por un momento he visto a Tapia metiéndose en el campo de Coello para enchufar su mítico remate con efecto criminal. Ah no, que es ANDREA USTERO 💣 Esta tía va a ser la N1 más joven de la historia. Su evolución es ESCANDALOSA. pic.twitter.com/aqhULDYleM — Yo soy tu padel🫸💨🎾 (@yosoytupadelofi) March 8, 2026

Las mejores parejas: Sánchez/Ustero y Brea/Triay. El duelo generacional y de estilos entre estas cuatro jugadoras promete ser el hilo conductor de la temporada, pero son solo dos torneos y hay otras parejas que pueden y deben asomarse. De momento el nivel de ambas parejas es superior. En Gijón protagonizaron uno de los mejores partidos de los últimos años.

La decepción: Paula Josemaría y Bea González . Aunque son cabezas de serie altas y atesoran un talento inmenso, su inicio ha sido algo errático, sufriendo más de la cuenta ante parejas de ranking inferior y sin pisar una final.

Muchas parejas por semifinales: Bea y Paula, como ya hemos comentado, están ahí aunque no hayan empezado como les hubiera gustado, pero a diferencia del cuadro masculino, en el femenino hay varias parejas que están dando síntomas de poder estar entre las cuatro mejores. Claudia Fernández y Sofía Araújo serán candidatas perpetua, Marta Ortega y Martin Calvo que estuvieron cerca de eliminar a las número 1 en Riad y atención a Tamara Icardo y Claudia Jensen que han hecho semifinales en los dos torneos y no se contaba tanto con ellas. Han eliminado a dos parejas del Top4 en torneos sucesivos.

El paso por el golfo Pérsico y el norte de España deja una conclusión clara en el masculino: la brecha entre las parejas de arriba y el resto se está ensanchando. Falta una tercera pareja que agite algo más el calendario. Puede haber alguna pareja, como Yanguas/Stupa o Lebron/Leo que irrumpa en algún torneo, pero no de forma regular. En el femenino sí parece que puede haber más alternativas. Andrea Ustero ha derribado la puerta antes de lo previsto, obligando a las veteranas a subir el nivel de exigencia. Próxima parada: Cancún.