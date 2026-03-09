El fútbol va muy rápido y si no que se lo digan a Ferland Mendy. Hasta hace unos días, muchos madridistas ni se acordaban de que seguía en la plantilla por las continúas lesiones que acumula. En Vigo, ante la baja de Carreras, fue titular y lo volverá a ser el miércoles ante el Manchester City. De olvidado a indispensable. Es un jugador de cristal, pero tendrá que aguantar dos entrenamientos más y el encuentro en el Santiago Bernabéu dada la falta de confianza de Álvaro Arbeloa en Fran García, el otro lateral izquierdo en la primera plantilla.

Carreras sufrió un golpe en el gemelo ante el Getafe y este lunes el Real Madrid ha desvelado que sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. En Vigo era baja por sanción y no se sabía el alcance real de sus molestias. No estará el miércoles y tampoco el fin de semana ante el Elche. Sí se espera que esté disponible para el encuentro de vuelta ante el City. Eso sí, Ferland Mendy dejó buenas sensaciones en Balaídos.

El Real Madrid tendrá siete bajas para medirse al equipo de Pep Guardiola: además de Carreras, Militao, Alaba, Ceballos, Bellingham, Rodrygo y Mbappé quien ha aterrizado este lunes en Madrid después de haber pasado la anterior semana en París recuperándose de sus molestias en la rodilla. Se ha incorporado esta mañana a los entrenamientos, pero haciendo un trabajo al margen. Está fuera del encuentro ante el City, pero sí tiene buenas sensaciones no se descarta que tenga minutos ante el Elche para que pueda ser titular en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions.

Caso parecido, que no similar, al de Jude Bellingham. El inglés iba a estar un mes de baja, pero va a estar más tiempo del esperado. Al igual que Mbappé, también se fue a consultar a un medico en el extranjero, en su caso a Londres. Sigue sin entrenar con sus compañeros, está descartado para el encuentro del miércoles y veremos, no se descarta, si está para la vuelta en Manchester.

Rodrygo Goes será operado este martes de su grave lesión en la rodilla, pero Álvaro Arbeloa sí recupera a tres futbolistas que no estuvieron en la victoria ante el Celta de Vigo: Camavinga, ya sin molestias, Huijsen y Mastantuono que estaban sancionados.

