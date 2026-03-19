La mentira viral de los aficionados del Barcelona contra el Atlético

Se está haciendo viral de nuevo una imagen del Atlético-Barcelona de cuartos de Champions en 2016 donde los rojiblancos, como ya hicieron en 2014, eliminaron al cuadro culé en cuartos de final de la Liga de Campeones. Los culés dicen que les ‘echaron’ de la competición y para cubrir esa falacia omiten parte de la historia.

La mentira es tremebunda ya que se habla de un penalti a favor del Barcelona por mano de Gabi que no se señaló. El pase lo dio Iniesta. Esa es la clave del asunto ya que el manchego no debería haber estado ya en el terreno de juego. Lo explicamos.

En el último Atlético-Barça de Champions, también en cuartos, esta mano de Gabi dentro del área fue señalada fuera. El Barça, de haber marcado la pena máxima, hubiese ido a la prórroga. El partido acabó 2-0 y fue eliminado. pic.twitter.com/Kn2oOHTOpk — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) March 19, 2026

En la jugada previa Iniesta debió ser expulsado con roja directa por cortar con la mano una acción clara de gol. Sí se pitó penalti, pero además era roja. Si eso se hubiese producido, Iniesta no habría dado ningún pase posterior a la mano de Gabi.

Este tipo de mentiras y manipulaciones que llegan desde Barcelona son desmentidas una y otra vez por los aficionados del Atlético, pero no es suficiente. Al igual que pasó con la Liga de 2014, que estuvo también integrada en plena era Negreira y donde muchos reclaman que un gol mal anulado a Messi debió dar la Liga a los culés en el último partido liguero ante el Atlético.

Obvian, como siempre, que en el partido anterior se le birló un penalti a los colchoneros ante el Málaga en un partido que si los madrileños ganaban les habría hecho campeones sin ir al Camp Nou.

Para disgusto de los culés, el Atlético ganó la Liga de 2014 y ganó 2-0 su partido de Champions de 2016.