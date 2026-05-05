El Clásico sociológico: el Barça aborrece más al Madrid que a la inversa... pero no puede vivir sin los blancos

El FC Barcelona y el Real Madrid se verán de nuevo las caras este domingo en Liga en el Clásico del fútbol español, un partido marcado por la alta rivalidad histórica de ambos conjuntos, pero con matices de cómo sus aficiones sienten el amor (y el odio) hacia su eterno enemigo. Culés y merengues no sienten igual esta rivalidad.

Los hinchas del Barça odian más al conjunto blanco que a la inversa. Tanto es así que, por ejemplo, los culés desean con más fervor una hipotética desaparición del eterno enemigo que en el caso de los merengues. También los azulgranas sufren más con las victorias blancas que a la inversa.

Pero, al mismo tiempo, los azulgranas también sienten más dependencia hacia la rivalidad con el Real Madrid que los blancos. Una inmensa mayoría de los culés creen que el fútbol, sin el eterno enemigo, sería aburrido en una respuesta mayor que en el caso de los madridistas, que no tienen tanta filiación hacia la rivalidad culé.

Son algunas de las conclusiones que se extraen del estudio ‘Amor y Odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera’. Este trabajo, impulsado por Betfair, hace una radiografía de las filias y fobias futboleras de los hinchas españoles de los 20 equipos que compiten en Primera División. Tras más de 1.000 entrevistas a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años en toda España, sus resultados dibujan cómo es la España futbolera. También la que define este clásico.

Y ahí es donde emergen datos llamativos que señalan que, pese a que la rivalidad entre Barça y Real Madrid es de las más elevadas de España, no la viven igual los aficionados de uno y otro lado del Puente Aéreo.

España es madridista

Sirva como punto de partida un primer dato evidente y rotundo: Real Madrid y Barça son los equipos favoritos de Primera División de los españoles. Manda el Real Madrid. Un 35% de los encuestados en todo el país se declara merengue y un 27%, culé. En tercer lugar, muy lejos, emerge el Atlético de Madrid (7%).

¿Qué equipo de Primera División es tu favorito? R.Madrid Barça Atlético Betis Athletic Sevilla Valencia 35,1% 27,4% 7% 6,2% 5,9% 4% 3,6%

Los madridistas ganan como el equipo favorito en nueve comunidades autónomas, entre las que destacan sus cifras en Madrid (63,3%), Murcia (55%), Castilla y León (46%), Castilla-La Mancha (42,5%) y Andalucía (28,9%). El Barça arrasa en Cataluña (78,8%), pero no es el equipo de Primera más amado en ninguna otra comunidad.

Estos datos, pasados al campo de las fobias, dibujan un panorama diferente. Los dos, Real Madrid y Barça, son casi por igual los equipos más odiados de España. A la pregunta ‘Si pudieras eliminar un club del mapa, ¿cuál sería?’ la respuesta que emerge es un empate técnico entre los catalanes (el 33,9% de los españoles no les soportan) y el Real Madrid (33,8%, apenas una décima de punto menos). Por comunidades autónomas el Barça es el equipo más odiado en nueve regiones, mientras que el Real Madrid es señalado en siete. También aquí hay casi empate técnico.

¿Cuál es el equipo que más odias de España? Barça R.Madrid Atlético Sevilla Girona Espanyol Getafe 33,9% 33,8% 4,4% 4,4% 3,1% 2,7% 2,3%

Los culés soportan menos a los merengues

Al detalle, hay varios matices que señalan que los aficionados del Barça le tienen más tirria al Real Madrid que a la inversa. No es que haya distancias enormes, pero la mayoría de los indicadores señalan más animadversión culé hacia el Real Madrid que a la inversa.

Por ejemplo, hay más azulgranas que prefieren la desaparición del eterno enemigo que a la inversa. El 37% de los azulgranas desean que el Real Madrid sea borrado del mapa, mientras que sólo el 24% de los madridistas quiere que el Barça sea borrado del mapa. La media nacional a esta respuesta es del 32%, lo que sitúa a los culés un poco por encima en cuanto animadversión a sus contrarios y al Real Madrid, en el polo opuesto muy por debajo.

‘¿Te gustaría que el eterno rival desaparezca?’ Respuesta de los culés Respuesta de los madridistas Media nacional Sí – 37% Sí – 24% Sí – 32%

Siendo más específicos, a los encuestados se les preguntó si preferían más un título de su equipo o el descenso del eterno enemigo. De nuevo los culés respondieron más deseando el mal merengue ajeno: un 11% frente al escaso 7% de madridistas que dijo preferir la pérdida de categoría de los culés frente a la opción de ganar un título. Por cierto, los hinchas del Barça son, junto con los del Sevilla, los que más desean el descenso de su eterno rival a Segunda División.

‘¿Qué prefieres? ¿El descenso del eterno enemigo o un título de tu equipo?’ Respuesta culé Respuesta madridista Media nacional Título propio 89% 94% 93% Descenso rival 11% 7% 8%

A los culés les duelen más las victorias del Madrid

A ello hay que unir que a los aficionados del Barça les duele por encima de la media las victorias del eterno rival frente a las derrotas propias. Aquí los datos son casi calcados al indicador anterior. El 11% de los culés afirma que le fastidia más cuando gana el Real Madrid que cuando pierde el Barça, mientras que, en el caso de los merengues, sólo el 7% se siente peor ante un triunfo culé que ante una derrota blanca.

‘¿Qué te duele más? ¿Una derrota propia o una victoria del eterno rival?’ Respuesta culé Respuesta madridista Media nacional Derrota propia 89% 94% 93% Victoria rival 11% 7% 8%

Eso sí, cuestionados por cómo sería el fútbol sin su eterno enemigo, nace la sorpresa: los hinchas del Barça demuestran más dependencia por la existencia del Real Madrid que a la inversa. El 70% de los azulgranas dicen que sería más aburrido el deporte rey sin la existencia de los merengues, mientras que en el caso del Real Madrid esa cifra baja al 67%.

‘El fútbol sin el eterno rival sería…’ Respuesta culé Respuesta madridista Media nacional Aburrido 70% 67% 65% Mejor 27% 28% 30% Inútil 3% 5% 5%

Además, a los culés parece que les va la marcha. Preguntados por qué tipo de cuñado futbolero preferirían más, los culés abrazan con más fervor tener un familiar del eterno rival que los blancos. Un 18% de los hinchas del Barça dice que no le molestaría tener un cuñado del Real Madrid frente al escaso 9% de merengues que dice que no le importaría que su cuñado fuera azulgrana. Los aficionados del Real Madrid parecen ser más puristas en las relaciones familiares que los culés.