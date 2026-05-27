Neymar enciende las alarmas en Brasil a días del Mundial 2026

La preocupación crece en Brasil a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026. Neymar Jr. volvió a ser el centro de atención tras incorporarse a la concentración de la ‘Canarinha’ con molestias físicas que ponen en duda su presencia en los primeros compromisos del torneo.

El atacante brasileño sufrió recientemente una lesión muscular en la pantorrilla durante su etapa con el Santos y desde entonces sigue un plan específico de recuperación supervisado por los servicios médicos de la selección. La situación ha generado incertidumbre dentro del cuerpo técnico, que mantiene abiertas todas las opciones mientras espera la evolución del futbolista.

Neymar ha puesto todo de su parte llegando incluso en helicóptero desde São Paulo, donde mantiene su residencia, a Río de Janeiro. El objetivo, acelerar los controles médicos y evitar esfuerzos innecesarios. Las primeras pruebas detectaron un pequeño edema muscular, aunque desde el entorno del jugador intentan transmitir calma.

El propio Neymar quiso rebajar la tensión y aseguró que su lesión "no es grave" y que su pierna está "perfectamente". Aun así, todo apunta a que se perderá los amistosos previos frente a Panamá y Egipto para centrarse exclusivamente en llegar en condiciones al estreno mundialista contra Marruecos.

"¿UN PROBLEMA EN LA COPA? ¿PROBLEMA DE QUÉ?". Neymar Júnior al ser consultado por su lesión antes del Mundial. 🇧🇷🥲 pic.twitter.com/AiMIOpzSG6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 27, 2026

En Brasil, sin embargo, el optimismo convive con la preocupación. La federación no quiere correr riesgos con su gran estrella y tomará una decisión definitiva en función de la respuesta física del jugador durante los próximos entrenamientos. Mientras tanto, la presencia de Neymar en el debut sigue siendo una incógnita que mantiene en vilo a toda la afición brasileña.