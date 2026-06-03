Florentino Pérez confirma lo que adelantó Libertad Digital: Mourinho volverá al Real Madrid

La campaña electoral del Real Madrid ha entrado en combustión... Cuando toda la atención estaba puesta en la intervención de Enrique Riquelme en El Hormiguero, el actual presidente, Florentino Pérez respondió con una maniobra de enorme impacto mediático: la confirmación del regreso de José Mourinho al banquillo del conjunto blanco.

La comunicación llegó a través de las redes sociales oficiales de la candidatura del actual mandatario. Un breve vídeo protagonizado por el entrenador portugués bastó para revolucionar al madridismo. El vídeo es directo y sencillo, con una camiseta del Real Madrid y una sonrisa cómplice, Mourinho aparecía ante la cámara para lanzar un mensaje escueto pero contundente que confirmaba su vuelta al Santiago Bernabéu.

El anuncio coincidió prácticamente con el inicio de la entrevista de Riquelme, quien tiene previsto desvelar uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo. La sincronización del movimiento fue interpretada inmediatamente como una clara respuesta política dentro de una campaña que se está convirtiendo en una de las más intensas que se recuerdan en la historia reciente del club.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Un regreso que llevaba semanas cocinándose

Aunque el anuncio ha sorprendido por el momento elegido, la operación llevaba tiempo avanzando discretamente. De hecho, las conversaciones entre Mourinho y el entorno de Florentino Pérez se habían intensificado durante las últimas semanas, hasta alcanzar un acuerdo total para que el técnico portugués vuelva a dirigir al Real Madrid si el actual presidente revalida su cargo en las urnas.

El entendimiento entre ambas partes era absoluto desde hace tiempo. De hecho, las negociaciones para resolver los últimos detalles de su salida estaban prácticamente cerradas antes incluso de que comenzara la fase decisiva de la campaña electoral.

El papel del representante Jorge Mendes ha resultado fundamental para facilitar el regreso del entrenador y desbloquear las condiciones necesarias para su incorporación.

La espina europea pendiente

Mourinho afronta esta segunda etapa con una motivación muy clara: conquistar la Champions League con el Real Madrid. Recordemos que durante su primera aventura en el club, entre 2010 y 2013, el portugués consiguió devolver al equipo a la élite competitiva europea, alcanzando tres semifinales consecutivas de la máxima competición continental. Sin embargo, nunca logró levantar el trofeo.

Aquella etapa dejó títulos importantes como una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de una profunda transformación en la mentalidad competitiva del equipo.

Dentro del club existe la convicción de que buena parte de los éxitos posteriores nacieron precisamente durante aquellos años. Florentino Pérez siempre ha defendido que Mourinho fue uno de los arquitectos del ciclo ganador que permitió al Madrid dominar Europa durante más de una década. Ahora, el técnico portugués regresa con la intención de completar la misión que quedó pendiente.

La plantilla, bajo revisión

Uno de los primeros trabajos de Mourinho será analizar a fondo la composición de la actual plantilla. No obstante, el entrenador ya habría trasladado al club una serie de prioridades para reforzar diferentes posiciones.

La defensa aparece como una de las grandes preocupaciones. Entre los futbolistas que más gustan destacan Denzel Dumfries para el lateral derecho, Ibrahima Konaté para el centro de la zaga y Riccardo Calafiori como alternativa para reforzar el perfil izquierdo de la defensa.

La dirección deportiva considera que son incorporaciones compatibles con el proyecto deportivo y con las necesidades detectadas durante la última temporada. Además, el técnico también ha solicitado la llegada de nuevos recursos para la medular.

Un golpe de efecto en plena campaña

A pocos días de las elecciones, la irrupción de Mourinho cambia por completo el escenario político y deportivo del Real Madrid.

Florentino Pérez consigue situar el foco mediático sobre su candidatura justo cuando su principal rival preparaba uno de los momentos más importantes de su campaña. El regreso del técnico portugués añade un componente emocional muy potente para una parte significativa de la masa social madridista.

La decisión también lanza un mensaje claro: el actual presidente quiere afrontar una nueva etapa apostando por una figura que conoce perfectamente el club, el vestuario y la exigencia de dirigir al Real Madrid.

La batalla electoral continúa abierta, pero el regreso de Mourinho ya se ha convertido en el gran terremoto de una campaña que promete seguir dejando titulares hasta el mismo día de las votaciones.