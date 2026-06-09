Rafa Yuste carga contra Florentino: "Nos veremos en los tribunales"

El choque institucional entre Barça y Real Madrid ha subido varios grados. En una intervención ante el Senado del FC Barcelona —el órgano consultivo formado por los socios más veteranos del club—, Rafa Yuste lanzó un mensaje directo contra Florentino Pérez y dejó una advertencia que marca un nuevo capítulo en la tensión entre ambas entidades.

Lejos de un discurso protocolario de balance de temporada, el presidente interino utilizó el acto para responder públicamente al clima de tensión generado en las últimas semanas tras las declaraciones procedentes del entorno madridista sobre el caso Negreira y el papel arbitral en los éxitos recientes del conjunto azulgrana.

"A 600 kilómetros de distancia no han digerido nuestros éxitos. Una cosa es tener celos y otra cosa es tener rabia". Esta frase marcó el tono de una intervención en la que el dirigente azulgrana acusó directamente a Florentino Pérez de haber cruzado una línea roja institucional. Según trasladó ante el Senado, el Barça considera que determinadas acusaciones públicas sobre títulos supuestamente condicionados por los árbitros forman parte de una estrategia para erosionar la imagen del club.

El momento más contundente llegó cuando Yuste dejó claro que el conflicto puede pasar del ruido mediático al terreno judicial: "Nuestro departamento jurídico ya tiene listas las acciones legales que tomaremos contra el Madrid y Florentino Pérez por querer desestabilizarnos y por haber recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar. Nos veremos en los juzgados. Este escudo no lo mancha nadie".

Pero el discurso no terminó ahí. Yuste también cargó contra la supuesta estrategia del Real Madrid ante los organismos europeos y mencionó el envío de documentación a la UEFA relacionada con el caso Negreira. En tono desafiante, cuestionó que se utilicen esas vías como mecanismo de presión institucional. "Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA? No sé este señor qué se ha pensado".

El choque, además, no nace ahora. En mayo ya se había producido un intercambio de declaraciones especialmente agresivas después de que Florentino cuestionara públicamente al Barça por el caso Negreira. Entonces, Yuste respondió calificando aquellas acusaciones como "patéticas y llenas de falsedad", acusando al presidente blanco de utilizar el contexto arbitral para desviar la atención de los resultados deportivos.