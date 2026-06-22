Moncloa colocó dos veces a un exjefe del Barça en el CSD mientras avanzaba la investigación del caso Negreira

El Gobierno volvió a situar a Albert Soler, exdirectivo del FC Barcelona y antiguo alto cargo en el ámbito deportivo, al frente de la Dirección General del Consejo Superior de Deportes (CSD) en dos momentos que coincidieron con fases relevantes de la investigación sobre los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Así lo sostiene una información publicada por The Objective, que reconstruye la cronología de los nombramientos y su contexto institucional.

Según ese medio, el primer movimiento se produjo en 2021. Para hacer posible la llegada de Soler al órgano encargado de la gestión administrativa del deporte español, el Ejecutivo aprobó cambios normativos que modificaron las condiciones exigidas para ocupar el puesto. Esa adaptación permitió que el exdirigente del FC Barcelona asumiera la responsabilidad del organismo. Soler no era una figura ajena al ecosistema deportivo español. Antes de incorporarse al CSD había desarrollado parte de su trayectoria profesional vinculada al FC Barcelona y también había ocupado responsabilidades dentro de la administración deportiva estatal. Su perfil combinaba experiencia institucional y conocimiento del funcionamiento interno del deporte profesional.

Sin embargo, el nombramiento terminó siendo cuestionado judicialmente. De acuerdo con la información citada, una resolución anuló aquella designación por defectos relacionados con el procedimiento administrativo utilizado para efectuarla. La decisión obligó al Gobierno a rehacer el proceso. La respuesta del Ejecutivo llegó en 2022. Apenas unos meses después de la anulación, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto para reformular los requisitos del cargo y permitir nuevamente el nombramiento de Soler como director general del CSD. El movimiento supuso, en la práctica, devolverle al puesto del que había salido tras el revés judicial.

Es precisamente la coincidencia temporal de ese segundo nombramiento con el desarrollo de las actuaciones vinculadas al caso Negreira lo que centra el foco de la información publicada por The Objective. En aquellas fechas, la Fiscalía ya había comenzado a recabar documentación e información relacionada con los pagos efectuados por el FC Barcelona a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira. Las diligencias fiscales, iniciadas tras una detección previa de movimientos considerados relevantes por la Agencia Tributaria, buscaban esclarecer el alcance, finalidad y justificación de unos pagos que se habrían prolongado durante años. Posteriormente, el caso evolucionó hasta convertirse en una investigación judicial de gran repercusión pública y deportiva.

Desde el entorno gubernamental, la designación fue defendida en su momento como una decisión basada en criterios técnicos y en la experiencia acumulada por Soler dentro de la administración deportiva. No obstante, la coincidencia con el avance del caso Negreira ha vuelto a colocar aquellos movimientos bajo atención pública. El caso continúa teniendo recorrido judicial y mantiene abiertas distintas líneas de investigación centradas en determinar si los pagos realizados por el FC Barcelona respondían a servicios reales y correctamente documentados o si pudieron tener otra finalidad. Mientras tanto, el debate sobre la relación entre instituciones públicas, organismos deportivos y grandes entidades del fútbol sigue generando repercusión política y mediática.